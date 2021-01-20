https://ria.ru/20210120/snv-1593824751.html

В Кремле прокомментировали заявление Блинкена о возможном продлении СНВ-3

В Кремле прокомментировали заявление Блинкена о возможном продлении СНВ-3

В Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение СНВ, но усилия должны лежать в курсе взаимного учета интересов, заявил... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:13

2021-01-20T13:13

2021-01-20T13:13

энтони блинкен

договор снв-3

дмитрий песков

сша

безопасность

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение СНВ, но усилия должны лежать в курсе взаимного учета интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях комитета сената, заявил, что США стремятся к продлению СНВ-3."Конечно же, наши эксперты прекрасно знают основные подходы господина Блинкена к тематике российско-американских отношений. Поэтому в случае, если эта основная его идеология не претерпела изменений, мы прекрасно понимаем, чего ждать. Это первое", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают такую риторику и слова Блинкена о перспективах развития отношений с Россией.Песков также напомнил, что Россия последовательно выступает за сохранение "этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности"."И поэтому если действительно будет проявлена политическая воля у наших американских коллег на сохранение этого документа путем его первичного продления, это можно только приветствовать. Но при этом, конечно, усилия по его продлению должны все-таки лежать в русле взаимного уважения и учета взаимных интересов", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210104/snv-3-1592003830.html

сша

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энтони блинкен, договор снв-3, дмитрий песков, сша, безопасность