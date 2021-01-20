https://ria.ru/20210120/snv-1593764938.html

Блинкен заявил о стремлении Байдена продлить СНВ-3

Блинкен заявил о стремлении Байдена продлить СНВ-3

Избранный президент США Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией, заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен на слушаниях в сенате. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T01:39

2021-01-20T01:39

2021-01-20T06:11

джо байден

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в мире

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ВАШИНГТОН, 20янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией, заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен на слушаниях в сенате.По его словам, дедлайн в вопросе продления СНВ-3 наступит очень скоро, с этим вопросом новая администрация придет к законодателям практически сразу после вступления Байдена на пост."Я знаю, что он уделяет внимание поиску возможности продлить", - сказал Блинкен.Он не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок договор может быть продлен, заявив, что это решение за избранным президентом.

https://ria.ru/20210120/snv-1593762756.html

сша

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2021

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джо байден, сша, в мире