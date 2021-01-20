https://ria.ru/20210120/snv-1593764938.html
Блинкен заявил о стремлении Байдена продлить СНВ-3
Блинкен заявил о стремлении Байдена продлить СНВ-3
Избранный президент США Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией, заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен на слушаниях в сенате. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:39
2021-01-20T01:39
2021-01-20T06:11
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593711459_0:51:3176:1838_1920x0_80_0_0_cc84fa77c7eb2338946b4b972456b59f.jpg
ВАШИНГТОН, 20янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией, заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен на слушаниях в сенате.По его словам, дедлайн в вопросе продления СНВ-3 наступит очень скоро, с этим вопросом новая администрация придет к законодателям практически сразу после вступления Байдена на пост."Я знаю, что он уделяет внимание поиску возможности продлить", - сказал Блинкен.Он не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок договор может быть продлен, заявив, что это решение за избранным президентом.
https://ria.ru/20210120/snv-1593762756.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593711459_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_6a4750c6ca69bcf5d1ef39486328c7d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 20янв - РИА Новости.
Избранный президент США Джо Байден
ищет возможности продлить договор СНВ-3
с Россией, заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен на слушаниях в сенате.
По его словам, дедлайн в вопросе продления СНВ-3 наступит очень скоро, с этим вопросом новая администрация придет к законодателям практически сразу после вступления Байдена на пост.
"Я знаю, что он уделяет внимание поиску возможности продлить", - сказал Блинкен.
Он не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок договор может быть продлен, заявив, что это решение за избранным президентом.