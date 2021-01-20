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Блинкен заявил о стремлении Байдена продлить СНВ-3
Блинкен заявил о стремлении Байдена продлить СНВ-3
Избранный президент США Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией, заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен на слушаниях в сенате. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:39
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в мире
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ВАШИНГТОН, 20янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией, заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен на слушаниях в сенате.По его словам, дедлайн в вопросе продления СНВ-3 наступит очень скоро, с этим вопросом новая администрация придет к законодателям практически сразу после вступления Байдена на пост."Я знаю, что он уделяет внимание поиску возможности продлить", - сказал Блинкен.Он не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок договор может быть продлен, заявив, что это решение за избранным президентом.
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джо байден, сша, в мире

Блинкен заявил о стремлении Байдена продлить СНВ-3

01:39 20.01.2021 (обновлено: 06:11 20.01.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 20янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией, заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен на слушаниях в сенате.
По его словам, дедлайн в вопросе продления СНВ-3 наступит очень скоро, с этим вопросом новая администрация придет к законодателям практически сразу после вступления Байдена на пост.
"Я знаю, что он уделяет внимание поиску возможности продлить", - сказал Блинкен.
Он не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок договор может быть продлен, заявив, что это решение за избранным президентом.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
01:04
Кандидат в госсекретари США: нужно стремиться к продлению СНВ-3
 
Джо БайденСШАВ мире
 
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