https://ria.ru/20210120/shturm-1593822492.html

Путин и Трамп не созванивались в день штурма Капитолия, заявили в Кремле

Путин и Трамп не созванивались в день штурма Капитолия, заявили в Кремле

Телефонных контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в день штурма Капитолия не было, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:05

2021-01-20T13:05

2021-01-20T13:05

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

хиллари клинтон

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Телефонных контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в день штурма Капитолия не было, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее экс-кандидат в президенты США, демократ Хиллари Клинтон заявила, что хочет выяснить, говорил ли Трамп со своим российским коллегой в день штурма Капитолия.Ранее сенатор Андрей Климов заявил РИА Новости, что беспорядками в Вашингтоне могут воспользоваться, чтобы обвинить в них Россию. По его мнению, за событиями в Вашингтоне могут стоять противники Трампа, которые таким образом хотели оказать давление на конгресс.Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире