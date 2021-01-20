Путин и Трамп не созванивались в день штурма Капитолия, заявили в Кремле
© REUTERS / Shannon Stapleton Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Телефонных контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в день штурма Капитолия не было, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее экс-кандидат в президенты США, демократ Хиллари Клинтон заявила, что хочет выяснить, говорил ли Трамп со своим российским коллегой в день штурма Капитолия.
"Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли телефонный разговор между лидерами РФ и США 6-7 января.
Ранее сенатор Андрей Климов заявил РИА Новости, что беспорядками в Вашингтоне могут воспользоваться, чтобы обвинить в них Россию. По его мнению, за событиями в Вашингтоне могут стоять противники Трампа, которые таким образом хотели оказать давление на конгресс.
Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".
Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.