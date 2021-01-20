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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210120/shturm-1593822492.html
Путин и Трамп не созванивались в день штурма Капитолия, заявили в Кремле
Путин и Трамп не созванивались в день штурма Капитолия, заявили в Кремле
Телефонных контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в день штурма Капитолия не было, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:05
2021-01-20T13:05
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Телефонных контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в день штурма Капитолия не было, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее экс-кандидат в президенты США, демократ Хиллари Клинтон заявила, что хочет выяснить, говорил ли Трамп со своим российским коллегой в день штурма Капитолия.Ранее сенатор Андрей Климов заявил РИА Новости, что беспорядками в Вашингтоне могут воспользоваться, чтобы обвинить в них Россию. По его мнению, за событиями в Вашингтоне могут стоять противники Трампа, которые таким образом хотели оказать давление на конгресс.Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html
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капитолий, дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Путин и Трамп не созванивались в день штурма Капитолия, заявили в Кремле

13:05 20.01.2021
 
© REUTERS / Shannon Stapleton Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Телефонных контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в день штурма Капитолия не было, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее экс-кандидат в президенты США, демократ Хиллари Клинтон заявила, что хочет выяснить, говорил ли Трамп со своим российским коллегой в день штурма Капитолия.

"Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли телефонный разговор между лидерами РФ и США 6-7 января.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил РИА Новости, что беспорядками в Вашингтоне могут воспользоваться, чтобы обвинить в них Россию. По его мнению, за событиями в Вашингтоне могут стоять противники Трампа, которые таким образом хотели оказать давление на конгресс.
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Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".
Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
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