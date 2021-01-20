Шри-Ланка открыта! Как туда попасть и что посмотреть
"Добро пожаловать обратно на райский остров, — сообщают на сайте туристической организации Шри-Ланки. — Мы снова открываем двери миру и сделали все возможное, чтобы принять меры предосторожности для вашего максимально безопасного и безмятежного отдыха".
Единственное исключение — гости, которые провели более двух недель в Великобритании: их не пустят. Полеты из этой страны, скорее всего, по-прежнему останутся под запретом.
"Добро пожаловать обратно на райский остров, — сообщают на сайте туристической организации Шри-Ланки. — Мы снова открываем двери миру и сделали все возможное, чтобы принять меры предосторожности для вашего максимально безопасного и безмятежного отдыха".
Единственное исключение — гости, которые провели более двух недель в Великобритании: их не пустят. Полеты из этой страны, скорее всего, по-прежнему останутся под запретом.
Виза оформляется онлайн. Гостям необходимо сделать ПЦР-тест на коронавирус в течение 96 часов до вылета. Кроме того, на острове нужно пройти еще два исследования для посещения страны на срок до семи дней и три — при более длительном визите. Отдыхающим разрешают жить в одном из отелей, получивших сертификат безопасности. Сейчас их 55, это гостиницы различной категории звездности, виллы, гестхаусы. В них не допускают местных — только персонал.
"Групповым туристам и индивидуальным путешественникам разрешено передвигаться лишь по отведенным коридорам и при отрицательных результатах теста", — предупредил министр туризма Шри-Ланки Прасанна Ранатунга.
Также нужно приобрести за 12 долларов США страховку с покрытием до 50 тысяч долларов на медицинские расходы на случай заражения COVID-19.
Виза оформляется онлайн. Гостям необходимо сделать ПЦР-тест на коронавирус в течение 96 часов до вылета. Кроме того, на острове нужно пройти еще два исследования для посещения страны на срок до семи дней и три — при более длительном визите. Отдыхающим разрешают жить в одном из отелей, получивших сертификат безопасности. Сейчас их 55, это гостиницы различной категории звездности, виллы, гестхаусы. В них не допускают местных — только персонал.
"Групповым туристам и индивидуальным путешественникам разрешено передвигаться лишь по отведенным коридорам и при отрицательных результатах теста", — предупредил министр туризма Шри-Ланки Прасанна Ранатунга.
Также нужно приобрести за 12 долларов США страховку с покрытием до 50 тысяч долларов на медицинские расходы на случай заражения COVID-19.
Есть 14 достопримечательностей, доступных для туристов: храм Священного Зуба в Канди, лесной заповедник Синхараджа, парк Яла, парк Каудулла, приют для слонов и открытый зоопарк Пиннавела, крепость Сигирия, Королевский ботанический сад в Перадении, средневековая столица Шри-Ланки Полоннарува, исторический город Анурадхапура. Кроме того, можно отправиться на сафари в национальном парке Уда-Валаве, Эт-Атуру Севана, и понаблюдать за китами в районе Мириссы.
Есть 14 достопримечательностей, доступных для туристов: храм Священного Зуба в Канди, лесной заповедник Синхараджа, парк Яла, парк Каудулла, приют для слонов и открытый зоопарк Пиннавела, крепость Сигирия, Королевский ботанический сад в Перадении, средневековая столица Шри-Ланки Полоннарува, исторический город Анурадхапура. Кроме того, можно отправиться на сафари в национальном парке Уда-Валаве, Эт-Атуру Севана, и понаблюдать за китами в районе Мириссы.
По словам владельца местной туркомпании и гида Рифайя Мохаммеда, недавно государство приняло первых украинских гостей. У путешественников была собственная программа, они не пересекались с жителями. Но, например, шофера, возившего их на джип-сафари, потом отправили на двухнедельный карантин.
Проблема еще и в том, что часть достопримечательностей, которые "отдали" туристам, — места паломничества для ланкийцев. Например, храм Зуба Будды в Канди — в числе главных святынь острова. Считают, что там находится один из четырех зубов божества, которые достали из пепла после кремирования его тела.
По словам владельца местной туркомпании и гида Рифайя Мохаммеда, недавно государство приняло первых украинских гостей. У путешественников была собственная программа, они не пересекались с жителями. Но, например, шофера, возившего их на джип-сафари, потом отправили на двухнедельный карантин.
Проблема еще и в том, что часть достопримечательностей, которые "отдали" туристам, — места паломничества для ланкийцев. Например, храм Зуба Будды в Канди — в числе главных святынь острова. Считают, что там находится один из четырех зубов божества, которые достали из пепла после кремирования его тела.
Королевский ботанический сад в Перадении любят местные жители. Там более трехсот видов орхидей, пальмовые аллеи, бамбуковые рощи и множество пряностей. Некоторые растения можно увидеть только здесь.
Туристы, правда, предупреждают, что в парке много диких обезьян и подходить к ним близко не стоит.
"Рекомендую отыскать аллею с деревьями, которые посадили главы государств и знаменитости, — советует в отзывах Виктор Гребнев из Санкт-Петербурга. — Можно найти любую страну".
Королевский ботанический сад в Перадении любят местные жители. Там более трехсот видов орхидей, пальмовые аллеи, бамбуковые рощи и множество пряностей. Некоторые растения можно увидеть только здесь.
Туристы, правда, предупреждают, что в парке много диких обезьян и подходить к ним близко не стоит.
"Рекомендую отыскать аллею с деревьями, которые посадили главы государств и знаменитости, — советует в отзывах Виктор Гребнев из Санкт-Петербурга. — Можно найти любую страну".
На Шри-Ланке природные достопримечательности часто соседствуют с историческими. Например, доступная туристам Сигирия — "львиная скала" высотой 370 метров над уровнем моря. В V веке царь Кассапа построил на ней величественную крепость. Сохранились стихи, написанные путешественниками прямо на скале еще в VIII столетии!
Встречают гостей огромные ворота в виде львиных лап — целиком царь зверей до нашего времени не сохранился.
На Шри-Ланке природные достопримечательности часто соседствуют с историческими. Например, доступная туристам Сигирия — "львиная скала" высотой 370 метров над уровнем моря. В V веке царь Кассапа построил на ней величественную крепость. Сохранились стихи, написанные путешественниками прямо на скале еще в VIII столетии!
Встречают гостей огромные ворота в виде львиных лап — целиком царь зверей до нашего времени не сохранился.
Зато на Шри-Ланке легко познакомиться не с каменными, а с живыми слонами. Приют для них создавали, чтобы выхаживать диких малышей, оставшихся без родителей.
Началась его история с пяти слонят — Виджая, Нила , Кадира, Матли и Кумари. Попадают туда и раненые взрослые животные. В итоге питомник стал очень популярным туристическим местом.
Сейчас там более семидесяти гигантов. Условия их жизни максимально приближены к диким. А любимый у гостей аттракцион — купание слонов.
Правда, многие сетуют, что с животными плохо обращаются и водят с цепью. Сотрудники поясняют: "Она просто висит на шее и соединяется с передней ногой, это ограничение используют, чтобы усмирить буйство слона в экстренном случае".
Зато на Шри-Ланке легко познакомиться не с каменными, а с живыми слонами. Приют для них создавали, чтобы выхаживать диких малышей, оставшихся без родителей.
Началась его история с пяти слонят — Виджая, Нила , Кадира, Матли и Кумари. Попадают туда и раненые взрослые животные. В итоге питомник стал очень популярным туристическим местом.
Сейчас там более семидесяти гигантов. Условия их жизни максимально приближены к диким. А любимый у гостей аттракцион — купание слонов.
Правда, многие сетуют, что с животными плохо обращаются и водят с цепью. Сотрудники поясняют: "Она просто висит на шее и соединяется с передней ногой, это ограничение используют, чтобы усмирить буйство слона в экстренном случае".
Рядом и Пиннавела — первый на Шри-Ланке зоопарк под открытым небом. Там живут обезьяны, крокодилы, олени разных видов и такие экзотические звери, как, например, губачи, которых прозвали медведями-ленивцами.
Рядом и Пиннавела — первый на Шри-Ланке зоопарк под открытым небом. Там живут обезьяны, крокодилы, олени разных видов и такие экзотические звери, как, например, губачи, которых прозвали медведями-ленивцами.
На острове очень популярно сафари. В парке Каудулла, по отзывам туристов, получится гарантированно увидеть диких слонов. Правда, лучшее время для наблюдения за ними — лето. Если повезет, можно попасть и на "большой сбор" (The Gathering) этих гигантов.
А еще там водятся буйволы и павлины. Парк компактный, поэтому искать животных обычно не приходится.
На острове очень популярно сафари. В парке Каудулла, по отзывам туристов, получится гарантированно увидеть диких слонов. Правда, лучшее время для наблюдения за ними — лето. Если повезет, можно попасть и на "большой сбор" (The Gathering) этих гигантов.
А еще там водятся буйволы и павлины. Парк компактный, поэтому искать животных обычно не приходится.
Есть сафари со слонами в национальном парке Уда-Валаве. Еще там обитают буйволы, олени, крокодилы и леопарды, а также орлы и павлины.
Сам заповедник появился не совсем естественным образом. На реке Валаве построили водохранилище. И Уда-Валаве создали, чтобы животные, которым пришлось покинуть места обитания, нашли себе убежище.
Есть сафари со слонами в национальном парке Уда-Валаве. Еще там обитают буйволы, олени, крокодилы и леопарды, а также орлы и павлины.
Сам заповедник появился не совсем естественным образом. На реке Валаве построили водохранилище. И Уда-Валаве создали, чтобы животные, которым пришлось покинуть места обитания, нашли себе убежище.
Вообще, национальных парков на Шри-Ланке множество. Некоторые путешественники даже жаловались, что выбрать, куда отправиться, очень непросто.
Яла, например, знаменит и леопардами, и птицами. Их тут более двухсот видов, включая тех, что живут только на Шри-Ланке.
Вообще, национальных парков на Шри-Ланке множество. Некоторые путешественники даже жаловались, что выбрать, куда отправиться, очень непросто.
Яла, например, знаменит и леопардами, и птицами. Их тут более двухсот видов, включая тех, что живут только на Шри-Ланке.
Национальный парк Синхараджа известен не столько фауной, сколько флорой. Это единственный массив тропического леса в стране. Но там немало и редких видов птиц, бабочек, рептилий.
"Сингараджа совсем не похож на другие места на острове, это непроходимое пространство переплетенных деревьев, папоротников и лиан в "амазонском" изобилии, гудящих от шума цикад и щебета птиц", — описывают его на сайте.
Обязательно стоит взять опытного гида — он покажет местных обитателей, которые очень умело прячутся.
Национальный парк Синхараджа известен не столько фауной, сколько флорой. Это единственный массив тропического леса в стране. Но там немало и редких видов птиц, бабочек, рептилий.
"Сингараджа совсем не похож на другие места на острове, это непроходимое пространство переплетенных деревьев, папоротников и лиан в "амазонском" изобилии, гудящих от шума цикад и щебета птиц", — описывают его на сайте.
Обязательно стоит взять опытного гида — он покажет местных обитателей, которые очень умело прячутся.
Кроме того, на Шри-Ланке можно наблюдать за китами. Лучшее место для такого сафари — Мириссе. Именно там расположен и один из самых красивых и популярных пляжей на острове.
Как правило, в океан на такую экскурсию отправляются рано утром. Поездка длится несколько часов.
Кроме того, на Шри-Ланке можно наблюдать за китами. Лучшее место для такого сафари — Мириссе. Именно там расположен и один из самых красивых и популярных пляжей на острове.
Как правило, в океан на такую экскурсию отправляются рано утром. Поездка длится несколько часов.
Из России прямых рейсов на остров пока нет. Однако с пересадками добраться до Коломбо можно по цене от 22 тысяч рублей (но лучше рассчитывать минимум на 30 тысяч). Несмотря на это, по словам гида Рифая Мохаммеда, российские туристы звонят и интересуются возможностью отдохнуть. А еще — увидеть древние крепости и храмы, посетить национальные парки и, конечно же, купить один из лучших в мире чаев, чья родина — Шри-Ланка.
Из России прямых рейсов на остров пока нет. Однако с пересадками добраться до Коломбо можно по цене от 22 тысяч рублей (но лучше рассчитывать минимум на 30 тысяч). Несмотря на это, по словам гида Рифая Мохаммеда, российские туристы звонят и интересуются возможностью отдохнуть. А еще — увидеть древние крепости и храмы, посетить национальные парки и, конечно же, купить один из лучших в мире чаев, чья родина — Шри-Ланка.