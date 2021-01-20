Шри-Ланка открыта! Как туда попасть и что посмотреть

"Добро пожаловать обратно на райский остров, — сообщают на сайте туристической организации Шри-Ланки. — Мы снова открываем двери миру и сделали все возможное, чтобы принять меры предосторожности для вашего максимально безопасного и безмятежного отдыха".

Единственное исключение — гости, которые провели более двух недель в Великобритании: их не пустят. Полеты из этой страны, скорее всего, по-прежнему останутся под запретом.