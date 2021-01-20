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https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html
Шри-Ланка открыта! Как туда попасть и что посмотреть
Шри-Ланка открыта! Как туда попасть и что посмотреть
Шри-Ланка — бывший Цейлон — завтра открывается для всех туристов. О строгих антиковидных мерах, новых правилах посещения, особенностях перелетов и главных... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T08:00
2021-01-20T08:00
куда можно лететь
коронавирусы
слоны
животные
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туристы
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Шри-Ланка — бывший Цейлон — завтра открывается для всех туристов. О строгих антиковидных мерах, новых правилах посещения, особенностях перелетов и главных достопримечательностях экзотического острова — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
96
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куда можно лететь, коронавирусы, слоны, животные, фото, туристы, фото, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, шри-ланка, отдых

Шри-Ланка открыта! Как туда попасть и что посмотреть

08:00 20.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Шри-Ланка — бывший Цейлон — завтра открывается для всех туристов. О строгих антиковидных мерах, новых правилах посещения, особенностях перелетов и главных достопримечательностях экзотического острова — в материале РИА Новости.
CC BY 2.0 / Guido Bramante / Sri Lanka 002

"Добро пожаловать обратно на райский остров, — сообщают на сайте туристической организации Шри-Ланки. — Мы снова открываем двери миру и сделали все возможное, чтобы принять меры предосторожности для вашего максимально безопасного и безмятежного отдыха".

Единственное исключение — гости, которые провели более двух недель в Великобритании: их не пустят. Полеты из этой страны, скорее всего, по-прежнему останутся под запретом.

Слоны на острове Шри-Ланка
1 из 14

"Добро пожаловать обратно на райский остров, — сообщают на сайте туристической организации Шри-Ланки. — Мы снова открываем двери миру и сделали все возможное, чтобы принять меры предосторожности для вашего максимально безопасного и безмятежного отдыха".

Единственное исключение — гости, которые провели более двух недель в Великобритании: их не пустят. Полеты из этой страны, скорее всего, по-прежнему останутся под запретом.

CC BY 2.0 / Guido Bramante / Sri Lanka 002
CC BY-SA 2.0 / Chris Blackhead / Sri Lanka

Виза оформляется онлайн. Гостям необходимо сделать ПЦР-тест на коронавирус в течение 96 часов до вылета. Кроме того, на острове нужно пройти еще два исследования для посещения страны на срок до семи дней и три — при более длительном визите. Отдыхающим разрешают жить в одном из отелей, получивших сертификат безопасности. Сейчас их 55, это гостиницы различной категории звездности, виллы, гестхаусы. В них не допускают местных — только персонал.

"Групповым туристам и индивидуальным путешественникам разрешено передвигаться лишь по отведенным коридорам и при отрицательных результатах теста", — предупредил министр туризма Шри-Ланки Прасанна Ранатунга.

Также нужно приобрести за 12 долларов США страховку с покрытием до 50 тысяч долларов на медицинские расходы на случай заражения COVID-19.

Побережье острова Шри-Ланка
2 из 14

Виза оформляется онлайн. Гостям необходимо сделать ПЦР-тест на коронавирус в течение 96 часов до вылета. Кроме того, на острове нужно пройти еще два исследования для посещения страны на срок до семи дней и три — при более длительном визите. Отдыхающим разрешают жить в одном из отелей, получивших сертификат безопасности. Сейчас их 55, это гостиницы различной категории звездности, виллы, гестхаусы. В них не допускают местных — только персонал.

"Групповым туристам и индивидуальным путешественникам разрешено передвигаться лишь по отведенным коридорам и при отрицательных результатах теста", — предупредил министр туризма Шри-Ланки Прасанна Ранатунга.

Также нужно приобрести за 12 долларов США страховку с покрытием до 50 тысяч долларов на медицинские расходы на случай заражения COVID-19.

CC BY-SA 2.0 / Chris Blackhead / Sri Lanka
CC BY 2.0 / Al Lloyd / Sri Lanka - Harbour

Есть 14 достопримечательностей, доступных для туристов: храм Священного Зуба в Канди, лесной заповедник Синхараджа, парк Яла, парк Каудулла, приют для слонов и открытый зоопарк Пиннавела, крепость Сигирия, Королевский ботанический сад в Перадении, средневековая столица Шри-Ланки Полоннарува, исторический город Анурадхапура. Кроме того, можно отправиться на сафари в национальном парке Уда-Валаве, Эт-Атуру Севана, и понаблюдать за китами в районе Мириссы.

Гавань на острове Шри-Ланка
3 из 14

Есть 14 достопримечательностей, доступных для туристов: храм Священного Зуба в Канди, лесной заповедник Синхараджа, парк Яла, парк Каудулла, приют для слонов и открытый зоопарк Пиннавела, крепость Сигирия, Королевский ботанический сад в Перадении, средневековая столица Шри-Ланки Полоннарува, исторический город Анурадхапура. Кроме того, можно отправиться на сафари в национальном парке Уда-Валаве, Эт-Атуру Севана, и понаблюдать за китами в районе Мириссы.

CC BY 2.0 / Al Lloyd / Sri Lanka - Harbour
© Фото : A.Savin, WikiCommons

По словам владельца местной туркомпании и гида Рифайя Мохаммеда, недавно государство приняло первых украинских гостей. У путешественников была собственная программа, они не пересекались с жителями. Но, например, шофера, возившего их на джип-сафари, потом отправили на двухнедельный карантин.

Проблема еще и в том, что часть достопримечательностей, которые "отдали" туристам, — места паломничества для ланкийцев. Например, храм Зуба Будды в Канди — в числе главных святынь острова. Считают, что там находится один из четырех зубов божества, которые достали из пепла после кремирования его тела.

Храм Зуба Будды в городе Канди
4 из 14

По словам владельца местной туркомпании и гида Рифайя Мохаммеда, недавно государство приняло первых украинских гостей. У путешественников была собственная программа, они не пересекались с жителями. Но, например, шофера, возившего их на джип-сафари, потом отправили на двухнедельный карантин.

Проблема еще и в том, что часть достопримечательностей, которые "отдали" туристам, — места паломничества для ланкийцев. Например, храм Зуба Будды в Канди — в числе главных святынь острова. Считают, что там находится один из четырех зубов божества, которые достали из пепла после кремирования его тела.

© Фото : A.Savin, WikiCommons
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon /

Королевский ботанический сад в Перадении любят местные жители. Там более трехсот видов орхидей, пальмовые аллеи, бамбуковые рощи и множество пряностей. Некоторые растения можно увидеть только здесь.

Туристы, правда, предупреждают, что в парке много диких обезьян и подходить к ним близко не стоит.

"Рекомендую отыскать аллею с деревьями, которые посадили главы государств и знаменитости, — советует в отзывах Виктор Гребнев из Санкт-Петербурга. — Можно найти любую страну".

Королевский ботанический сад в Перадении
5 из 14

Королевский ботанический сад в Перадении любят местные жители. Там более трехсот видов орхидей, пальмовые аллеи, бамбуковые рощи и множество пряностей. Некоторые растения можно увидеть только здесь.

Туристы, правда, предупреждают, что в парке много диких обезьян и подходить к ним близко не стоит.

"Рекомендую отыскать аллею с деревьями, которые посадили главы государств и знаменитости, — советует в отзывах Виктор Гребнев из Санкт-Петербурга. — Можно найти любую страну".

CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon /
CC BY-SA 3.0 / Daniel Liabeuf /

На Шри-Ланке природные достопримечательности часто соседствуют с историческими. Например, доступная туристам Сигирия — "львиная скала" высотой 370 метров над уровнем моря. В V веке царь Кассапа построил на ней величественную крепость. Сохранились стихи, написанные путешественниками прямо на скале еще в VIII столетии!

Встречают гостей огромные ворота в виде львиных лап — целиком царь зверей до нашего времени не сохранился.

Панорама на вершине Сигирии
6 из 14

На Шри-Ланке природные достопримечательности часто соседствуют с историческими. Например, доступная туристам Сигирия — "львиная скала" высотой 370 метров над уровнем моря. В V веке царь Кассапа построил на ней величественную крепость. Сохранились стихи, написанные путешественниками прямо на скале еще в VIII столетии!

Встречают гостей огромные ворота в виде львиных лап — целиком царь зверей до нашего времени не сохранился.

CC BY-SA 3.0 / Daniel Liabeuf /
CC BY 2.0 / Amila Tennakoon / Pinnawala Open Zoo

Зато на Шри-Ланке легко познакомиться не с каменными, а с живыми слонами. Приют для них создавали, чтобы выхаживать диких малышей, оставшихся без родителей.

Началась его история с пяти слонят — Виджая, Нила , Кадира, Матли и Кумари. Попадают туда и раненые взрослые животные. В итоге питомник стал очень популярным туристическим местом.

Сейчас там более семидесяти гигантов. Условия их жизни максимально приближены к диким. А любимый у гостей аттракцион — купание слонов.

Правда, многие сетуют, что с животными плохо обращаются и водят с цепью. Сотрудники поясняют: "Она просто висит на шее и соединяется с передней ногой, это ограничение используют, чтобы усмирить буйство слона в экстренном случае".

Приют для слонов Пиннавала
7 из 14

Зато на Шри-Ланке легко познакомиться не с каменными, а с живыми слонами. Приют для них создавали, чтобы выхаживать диких малышей, оставшихся без родителей.

Началась его история с пяти слонят — Виджая, Нила , Кадира, Матли и Кумари. Попадают туда и раненые взрослые животные. В итоге питомник стал очень популярным туристическим местом.

Сейчас там более семидесяти гигантов. Условия их жизни максимально приближены к диким. А любимый у гостей аттракцион — купание слонов.

Правда, многие сетуют, что с животными плохо обращаются и водят с цепью. Сотрудники поясняют: "Она просто висит на шее и соединяется с передней ногой, это ограничение используют, чтобы усмирить буйство слона в экстренном случае".

CC BY 2.0 / Amila Tennakoon / Pinnawala Open Zoo
CC BY 2.0 / Amila Tennakoon / Pinnawala Open Zoo

Рядом и Пиннавела — первый на Шри-Ланке зоопарк под открытым небом. Там живут обезьяны, крокодилы, олени разных видов и такие экзотические звери, как, например, губачи, которых прозвали медведями-ленивцами.

Открытый зоопарк Пиннавала
8 из 14

Рядом и Пиннавела — первый на Шри-Ланке зоопарк под открытым небом. Там живут обезьяны, крокодилы, олени разных видов и такие экзотические звери, как, например, губачи, которых прозвали медведями-ленивцами.

CC BY 2.0 / Amila Tennakoon / Pinnawala Open Zoo
CC BY 2.0 / David Stanley / Jeep Safaris

На острове очень популярно сафари. В парке Каудулла, по отзывам туристов, получится гарантированно увидеть диких слонов. Правда, лучшее время для наблюдения за ними — лето. Если повезет, можно попасть и на "большой сбор" (The Gathering) этих гигантов.

А еще там водятся буйволы и павлины. Парк компактный, поэтому искать животных обычно не приходится.

Сафари в национальном парке Каудулла в Шри-Ланке
9 из 14

На острове очень популярно сафари. В парке Каудулла, по отзывам туристов, получится гарантированно увидеть диких слонов. Правда, лучшее время для наблюдения за ними — лето. Если повезет, можно попасть и на "большой сбор" (The Gathering) этих гигантов.

А еще там водятся буйволы и павлины. Парк компактный, поэтому искать животных обычно не приходится.

CC BY 2.0 / David Stanley / Jeep Safaris
CC BY 2.0 / Charlie Marchant / Udawalawe National Park, Sri Lanka

Есть сафари со слонами в национальном парке Уда-Валаве. Еще там обитают буйволы, олени, крокодилы и леопарды, а также орлы и павлины.

Сам заповедник появился не совсем естественным образом. На реке Валаве построили водохранилище. И Уда-Валаве создали, чтобы животные, которым пришлось покинуть места обитания, нашли себе убежище.

 В национальном парке Уда-Валаве
10 из 14

Есть сафари со слонами в национальном парке Уда-Валаве. Еще там обитают буйволы, олени, крокодилы и леопарды, а также орлы и павлины.

Сам заповедник появился не совсем естественным образом. На реке Валаве построили водохранилище. И Уда-Валаве создали, чтобы животные, которым пришлось покинуть места обитания, нашли себе убежище.

CC BY 2.0 / Charlie Marchant / Udawalawe National Park, Sri Lanka
CC BY-SA 3.0 / Adbar /

Вообще, национальных парков на Шри-Ланке множество. Некоторые путешественники даже жаловались, что выбрать, куда отправиться, очень непросто.

Яла, например, знаменит и леопардами, и птицами. Их тут более двухсот видов, включая тех, что живут только на Шри-Ланке.

Скала Патанангала в национальном парке Яла
11 из 14

Вообще, национальных парков на Шри-Ланке множество. Некоторые путешественники даже жаловались, что выбрать, куда отправиться, очень непросто.

Яла, например, знаменит и леопардами, и птицами. Их тут более двухсот видов, включая тех, что живут только на Шри-Ланке.

CC BY-SA 3.0 / Adbar /
© Фото : A.Savin, WikiCommons

Национальный парк Синхараджа известен не столько фауной, сколько флорой. Это единственный массив тропического леса в стране. Но там немало и редких видов птиц, бабочек, рептилий.

"Сингараджа совсем не похож на другие места на острове, это непроходимое пространство переплетенных деревьев, папоротников и лиан в "амазонском" изобилии, гудящих от шума цикад и щебета птиц", — описывают его на сайте.

Обязательно стоит взять опытного гида — он покажет местных обитателей, которые очень умело прячутся.

Вид на Лесной резерват Синхараджа
12 из 14

Национальный парк Синхараджа известен не столько фауной, сколько флорой. Это единственный массив тропического леса в стране. Но там немало и редких видов птиц, бабочек, рептилий.

"Сингараджа совсем не похож на другие места на острове, это непроходимое пространство переплетенных деревьев, папоротников и лиан в "амазонском" изобилии, гудящих от шума цикад и щебета птиц", — описывают его на сайте.

Обязательно стоит взять опытного гида — он покажет местных обитателей, которые очень умело прячутся.

© Фото : A.Savin, WikiCommons
CC BY 2.0 / kwan kwan / Mirissa Whale Watching

Кроме того, на Шри-Ланке можно наблюдать за китами. Лучшее место для такого сафари — Мириссе. Именно там расположен и один из самых красивых и популярных пляжей на острове.

Как правило, в океан на такую экскурсию отправляются рано утром. Поездка длится несколько часов.

Наблюдение за китами Мириссы
13 из 14

Кроме того, на Шри-Ланке можно наблюдать за китами. Лучшее место для такого сафари — Мириссе. Именно там расположен и один из самых красивых и популярных пляжей на острове.

Как правило, в океан на такую экскурсию отправляются рано утром. Поездка длится несколько часов.

CC BY 2.0 / kwan kwan / Mirissa Whale Watching
© Фото : @facebook/Laksala

Из России прямых рейсов на остров пока нет. Однако с пересадками добраться до Коломбо можно по цене от 22 тысяч рублей (но лучше рассчитывать минимум на 30 тысяч). Несмотря на это, по словам гида Рифая Мохаммеда, российские туристы звонят и интересуются возможностью отдохнуть. А еще — увидеть древние крепости и храмы, посетить национальные парки и, конечно же, купить один из лучших в мире чаев, чья родина — Шри-Ланка.

Сувенирный магазин Лаксала
14 из 14

Из России прямых рейсов на остров пока нет. Однако с пересадками добраться до Коломбо можно по цене от 22 тысяч рублей (но лучше рассчитывать минимум на 30 тысяч). Несмотря на это, по словам гида Рифая Мохаммеда, российские туристы звонят и интересуются возможностью отдохнуть. А еще — увидеть древние крепости и храмы, посетить национальные парки и, конечно же, купить один из лучших в мире чаев, чья родина — Шри-Ланка.

© Фото : @facebook/Laksala
 
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