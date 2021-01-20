https://ria.ru/20210120/sanktsii-1593913415.html

Китай ввел санкции против Помпео за вмешательство во внутренние дела

Китай ввел санкции против Помпео за вмешательство во внутренние дела

Пекин ввел санкции против 28 американцев, включая экс-госсекретаря Майка Помпео и советника Дональда Трампа по торговле Питера Наварро. Об этом сообщается в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:23

2021-01-20T20:23

2021-01-20T21:03

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ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Пекин ввел санкции против 28 американцев, включая экс-госсекретаря Майка Помпео и советника Дональда Трампа по торговле Питера Наварро. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Китая."В последние годы ряд антикитайских политиков в США, исходя из собственных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, а также игнорируя интересы китайского и американского народов, спланировали и осуществили серию безумных действий, которые стали серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и нанесли ущерб интересам КНР", — говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что "Китай принял решение ввести санкции в отношении 28 человек, которые были ответственны за подобные действия США".Список попавших под ограничения лиц включает Мэтью Поттинджера, Майка Помпео, Питера Наварро, Роберта О'Брайена, Алекса Азара.

https://ria.ru/20210119/khusity-1593747710.html

китай

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майк помпео, мид кнр, китай, сша, в мире