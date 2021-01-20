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Посол РФ отреагировал на санкции США против "Северного потока — 2"
Посол РФ отреагировал на санкции США против "Северного потока — 2"
Санкции США против "Северного потока — 2" противоречат международному праву, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:41
2021-01-20T02:05
россия
северный поток — 2
анатолий антонов
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Санкции США против "Северного потока — 2" противоречат международному праву, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции против судна "Фортуна", укладывающего "Северный поток — 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус".Как отметил дипломат, США "вышли за рамки приличия", пытаясь достичь своих узкоконъюнктурных целей. Ради этого, по словам Антонова, Вашингтон нарушает нормы международного права, принципы честной и свободной торговли, не считаясь с мнением своих союзников."Все это – не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье. В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет", - заключил посол.Газопровод из России в Германию"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект "политическим".Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний — участниц проекта "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, почти сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sevpotok-1593736486.html
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россия, северный поток — 2, анатолий антонов, сша, экономика

Посол РФ отреагировал на санкции США против "Северного потока — 2"

00:41 20.01.2021 (обновлено: 02:05 20.01.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Санкции США против "Северного потока — 2" противоречат международному праву, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции против судна "Фортуна", укладывающего "Северный поток — 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус".
"В Вашингтоне уже давно пытаются всеми способами помешать реализации данного международного коммерческого проекта. Приняты несколько законодательных мер. Постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес России и ее европейских партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере. Оказывается грубое давление на участников консорциума СП-2", - говорится в заявлении Антонова.
Как отметил дипломат, США "вышли за рамки приличия", пытаясь достичь своих узкоконъюнктурных целей. Ради этого, по словам Антонова, Вашингтон нарушает нормы международного права, принципы честной и свободной торговли, не считаясь с мнением своих союзников.
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Кремль отреагировал на новые санкции США против "Северного потока-2"
"Все это – не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье. В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет", - заключил посол.

Газопровод из России в Германию

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект "политическим".
Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний — участниц проекта "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, почти сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.
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РоссияСеверный поток — 2Анатолий АнтоновСШАЭкономика
 
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