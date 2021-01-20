https://ria.ru/20210120/sanktsii-1593761635.html

Посол РФ отреагировал на санкции США против "Северного потока — 2"

Посол РФ отреагировал на санкции США против "Северного потока — 2"

Санкции США против "Северного потока — 2" противоречат международному праву, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T00:41

2021-01-20T00:41

2021-01-20T02:05

россия

северный поток — 2

анатолий антонов

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Санкции США против "Северного потока — 2" противоречат международному праву, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции против судна "Фортуна", укладывающего "Северный поток — 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус".Как отметил дипломат, США "вышли за рамки приличия", пытаясь достичь своих узкоконъюнктурных целей. Ради этого, по словам Антонова, Вашингтон нарушает нормы международного права, принципы честной и свободной торговли, не считаясь с мнением своих союзников."Все это – не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье. В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет", - заключил посол.Газопровод из России в Германию"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект "политическим".Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний — участниц проекта "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, почти сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sevpotok-1593736486.html

https://ria.ru/20210119/nordstream-1593724223.html

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россия, северный поток — 2, анатолий антонов, сша, экономика