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https://ria.ru/20210120/roukhani-1593791319.html
Президент Ирана назвал уход Трампа божьей милостью
Президент Ирана назвал уход Трампа божьей милостью
Уходящий президент США Дональд Трамп "умер" как политик, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:47
2021-01-20T11:31
хасан роухани
дональд трамп
джо байден
иран
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в мире
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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Уходящий президент США Дональд Трамп "умер" как политик, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани."Трамп умер, его политическая жизнь закончилась", - сказал Роухани на заседании правительства, назвав Трампа "тираном", а его уход "божьей милостью".Трамп проиграл Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена состоится 20 января.Президент Ирана назвал окончание полномочий Трампа "концом злосчастного правительства", оставившего в качестве своего наследия поляризацию общества на два лагеря и Вашингтон в виде "военной базы" в день инаугурации Джо Байдена.Он также назвал Трампа "глупым террористом", пояснив: "Раньше не было такого, чтобы президент США так открыто признался в убийстве крупного военкомандующего одной страны (отсылка к убийству генерала Касема Сулеймани - ред.), который был гостем в другом государстве".Инаугурация Байдена состоится 20 января. Из-за прошедших 6 января беспорядков на Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего президентские выборы Трампа, она пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/iran-1593788878.html
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хасан роухани, дональд трамп, джо байден, иран, сша, в мире

Президент Ирана назвал уход Трампа божьей милостью

10:47 20.01.2021 (обновлено: 11:31 20.01.2021)
 
© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Уходящий президент США Дональд Трамп "умер" как политик, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
"Трамп умер, его политическая жизнь закончилась", - сказал Роухани на заседании правительства, назвав Трампа "тираном", а его уход "божьей милостью".
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 10:32
Иран перечислил условия для возврата к обязательствам по ядерной сделке
Трамп проиграл Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена состоится 20 января.
Президент Ирана назвал окончание полномочий Трампа "концом злосчастного правительства", оставившего в качестве своего наследия поляризацию общества на два лагеря и Вашингтон в виде "военной базы" в день инаугурации Джо Байдена.
"Политическая изоляция США - это наследие Трампа, США в своей политике оказались в одиночестве - действовали против Палестины, остались в одиночестве, большая часть мира выступила против. Остались одни, когда выступили против ядерной сделки", - добавил Роухани в эфире иранского телевидения.
Он также назвал Трампа "глупым террористом", пояснив: "Раньше не было такого, чтобы президент США так открыто признался в убийстве крупного военкомандующего одной страны (отсылка к убийству генерала Касема Сулеймани - ред.), который был гостем в другом государстве".
Инаугурация Байдена состоится 20 января. Из-за прошедших 6 января беспорядков на Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего президентские выборы Трампа, она пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности.
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Хасан РоуханиДональд ТрампДжо БайденИранСШАВ мире
 
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