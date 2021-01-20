Президент Ирана назвал уход Трампа божьей милостью
10:47 20.01.2021 (обновлено: 11:31 20.01.2021)
© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
© AP Photo / Iranian Presidency Office
ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Уходящий президент США Дональд Трамп "умер" как политик, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
"Трамп умер, его политическая жизнь закончилась", - сказал Роухани на заседании правительства, назвав Трампа "тираном", а его уход "божьей милостью".
Трамп проиграл Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена состоится 20 января.
Президент Ирана назвал окончание полномочий Трампа "концом злосчастного правительства", оставившего в качестве своего наследия поляризацию общества на два лагеря и Вашингтон в виде "военной базы" в день инаугурации Джо Байдена.
"Политическая изоляция США - это наследие Трампа, США в своей политике оказались в одиночестве - действовали против Палестины, остались в одиночестве, большая часть мира выступила против. Остались одни, когда выступили против ядерной сделки", - добавил Роухани в эфире иранского телевидения.
Он также назвал Трампа "глупым террористом", пояснив: "Раньше не было такого, чтобы президент США так открыто признался в убийстве крупного военкомандующего одной страны (отсылка к убийству генерала Касема Сулеймани - ред.), который был гостем в другом государстве".
Инаугурация Байдена состоится 20 января. Из-за прошедших 6 января беспорядков на Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего президентские выборы Трампа, она пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности.
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