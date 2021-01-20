https://ria.ru/20210120/roukhani-1593791319.html

Президент Ирана назвал уход Трампа божьей милостью

Президент Ирана назвал уход Трампа божьей милостью

Уходящий президент США Дональд Трамп "умер" как политик, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:47

2021-01-20T10:47

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хасан роухани

дональд трамп

джо байден

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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Уходящий президент США Дональд Трамп "умер" как политик, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани."Трамп умер, его политическая жизнь закончилась", - сказал Роухани на заседании правительства, назвав Трампа "тираном", а его уход "божьей милостью".Трамп проиграл Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена состоится 20 января.Президент Ирана назвал окончание полномочий Трампа "концом злосчастного правительства", оставившего в качестве своего наследия поляризацию общества на два лагеря и Вашингтон в виде "военной базы" в день инаугурации Джо Байдена.Он также назвал Трампа "глупым террористом", пояснив: "Раньше не было такого, чтобы президент США так открыто признался в убийстве крупного военкомандующего одной страны (отсылка к убийству генерала Касема Сулеймани - ред.), который был гостем в другом государстве".Инаугурация Байдена состоится 20 января. Из-за прошедших 6 января беспорядков на Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего президентские выборы Трампа, она пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/iran-1593788878.html

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593722659.html

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хасан роухани, дональд трамп, джо байден, иран, сша, в мире