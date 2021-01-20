https://ria.ru/20210120/robot-1593772089.html

В депздраве Москвы начал работать робот-диагност Архимед

В депздраве Москвы начал работать робот-диагност Архимед

В департаменте здравоохранения Москвы теперь работает робот-диагност, который может измерить давление, пульс и сатурацию. Об этом сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T07:07

2021-01-20T07:07

2021-01-20T12:08

хорошие новости

сколково

москва

технологии

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В департаменте здравоохранения Москвы теперь работает робот-диагност, который может измерить давление, пульс и сатурацию. Об этом сообщил РИА Новости сооснователь и директор крупнейшего европейского производителя сервисных роботов, резидента IT-кластера "Сколково" "Промобот" Олег Кивокурцев.В конце 2020 года "Промобот" представил новое поколение человекоподобных роботов-компаньонов, которых приняли на работу в МФЦ Москвы."Мы стремимся создать новый сервис в России и в мире. Люди привыкли, что государственные учреждения — это что-то неудобное, консервативное и не клиентоориентированное. Наши роботы переворачивают эти представления с ног на голову — с ними всегда интересно общаться, они не хамят и им не нужен перерыв на обед", — отметил Кивокурцев.Роботы компании работают в 40 странах мира и выполняют функции промоутеров, администраторов, диагностов, консьержей и гидов, заменяя и дополняя живых сотрудников. Промоботов можно встретить в Сбербанке, крупнейшем ТЦ планеты — Dubai Mall, в международном аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле, в магазине Walmart в Чили, Музее современной истории России, московском и пермском МФЦ и других местах.

https://ria.ru/20210119/roboty-1593613244.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сколково, москва, технологии