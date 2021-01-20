В депздраве Москвы начал работать робот-диагност Архимед
07:07 20.01.2021 (обновлено: 12:08 20.01.2021)
© Фото : Департамент здравоохранения города МосквыРобот-диагност Архимед
© Фото : Департамент здравоохранения города Москвы
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В департаменте здравоохранения Москвы теперь работает робот-диагност, который может измерить давление, пульс и сатурацию. Об этом сообщил РИА Новости сооснователь и директор крупнейшего европейского производителя сервисных роботов, резидента IT-кластера "Сколково" "Промобот" Олег Кивокурцев.
"Робот-диагност Архимед общается с гостями, рассказывает, как пройти к нужному кабинету, напоминает о необходимости носить маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, он измеряет основные показатели здоровья — температуру тела, артериальное давление и пульс, насыщение крови кислородом, уровень сахара в крови и объем легких", — рассказал он.
В конце 2020 года "Промобот" представил новое поколение человекоподобных роботов-компаньонов, которых приняли на работу в МФЦ Москвы.
"Мы стремимся создать новый сервис в России и в мире. Люди привыкли, что государственные учреждения — это что-то неудобное, консервативное и не клиентоориентированное. Наши роботы переворачивают эти представления с ног на голову — с ними всегда интересно общаться, они не хамят и им не нужен перерыв на обед", — отметил Кивокурцев.
Роботы компании работают в 40 странах мира и выполняют функции промоутеров, администраторов, диагностов, консьержей и гидов, заменяя и дополняя живых сотрудников. Промоботов можно встретить в Сбербанке, крупнейшем ТЦ планеты — Dubai Mall, в международном аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле, в магазине Walmart в Чили, Музее современной истории России, московском и пермском МФЦ и других местах.