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Умерла режиссер фильма "Говорит Москва" Ренита Григорьева

Умерла режиссер фильма "Говорит Москва" Ренита Григорьева

Умерла режиссер Ренита Григорьева, снявшая картины "Говорит Москва" и "Мальчики", сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:05

2021-01-20T13:05

2021-01-20T13:46

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Умерла режиссер Ренита Григорьева, снявшая картины "Говорит Москва" и "Мальчики", сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Ренита Григорьева — режиссер и сценарист, лауреат Государственной премии СССР. Родилась в Москве в 1931 году, окончила исторический факультет МГУ и режиссерский факультет ВГИКа, работала на Российской центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов (ЦСДФ), а также на киностудии имени Горького. Григорьева сняла такие фильмы, как "Говорит Москва", "Мальчики", "Венский лес", "Праздники детства" и другие, большинство из них совместно с супругом режиссером Юрием Григорьевым.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вгик, москва, ссср, общество