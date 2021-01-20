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Умерла режиссер фильма "Говорит Москва" Ренита Григорьева
Умерла режиссер фильма "Говорит Москва" Ренита Григорьева
Умерла режиссер Ренита Григорьева, снявшая картины "Говорит Москва" и "Мальчики", сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:05
2021-01-20T13:05
2021-01-20T13:46
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Умерла режиссер Ренита Григорьева, снявшая картины "Говорит Москва" и "Мальчики", сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Ренита Григорьева — режиссер и сценарист, лауреат Государственной премии СССР. Родилась в Москве в 1931 году, окончила исторический факультет МГУ и режиссерский факультет ВГИКа, работала на Российской центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов (ЦСДФ), а также на киностудии имени Горького. Григорьева сняла такие фильмы, как "Говорит Москва", "Мальчики", "Венский лес", "Праздники детства" и другие, большинство из них совместно с супругом режиссером Юрием Григорьевым.
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вгик, москва, ссср, общество
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Умерла режиссер Ренита Григорьева, снявшая картины "Говорит Москва" и "Мальчики", сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Григорьевой Рениты Андреевны... Приносим соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Ренита Григорьева — режиссер и сценарист, лауреат Государственной премии СССР. Родилась в Москве в 1931 году, окончила исторический факультет МГУ и режиссерский факультет ВГИКа, работала на Российской центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов (ЦСДФ), а также на киностудии имени Горького.
Григорьева сняла такие фильмы, как "Говорит Москва", "Мальчики", "Венский лес", "Праздники детства" и другие, большинство из них совместно с супругом режиссером Юрием Григорьевым.