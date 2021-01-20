https://ria.ru/20210120/referendum-1593775761.html

В Крыму напомнили о годовщине первого референдума о статусе полуострова

В Крыму напомнили о годовщине первого референдума о статусе полуострова

Референдум 1991 года о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства стал правовым фундаментом возвращения полуострова с состав России, заявил... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:17

2021-01-20T08:17

2021-01-20T09:04

владимир константинов

республика крым

ссср

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Референдум 1991 года о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства стал правовым фундаментом возвращения полуострова с состав России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.По его словам, референдум стал ответом крымчан на вызовы нарастающего политического кризиса, в который стремительно погружался Советский Союз."Стремление сохранить государственное единство, противостоять поднимающему голову национализму и процессам суверенизации стало фундаментом принятия политически выверенного решения о проведении первого в СССР народного волеизъявления", - отметил глава парламента.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210117/krym-1593365290.html

https://ria.ru/20210119/krym-1593614802.html

республика крым

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, республика крым, ссср, политика