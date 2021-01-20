https://ria.ru/20210120/referendum-1593775761.html
В Крыму напомнили о годовщине первого референдума о статусе полуострова
В Крыму напомнили о годовщине первого референдума о статусе полуострова
Референдум 1991 года о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства стал правовым фундаментом возвращения полуострова с состав России, заявил... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T08:17
2021-01-20T08:17
2021-01-20T09:04
владимир константинов
республика крым
ссср
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Референдум 1991 года о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства стал правовым фундаментом возвращения полуострова с состав России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.По его словам, референдум стал ответом крымчан на вызовы нарастающего политического кризиса, в который стремительно погружался Советский Союз."Стремление сохранить государственное единство, противостоять поднимающему голову национализму и процессам суверенизации стало фундаментом принятия политически выверенного решения о проведении первого в СССР народного волеизъявления", - отметил глава парламента.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210117/krym-1593365290.html
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владимир константинов, республика крым, ссср, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости.
Референдум 1991 года о восстановлении автономии Крыма
в составе Союзного государства стал правовым фундаментом возвращения полуострова с состав России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов
.
Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР
и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.
"Этот день - отправная точка в новейшей истории республики... Именно ваша политическая мудрость и решимость, ваш выбор позволили сохранить мир, взаимопонимание и согласие на родной земле, заложить правовой фундамент для проведения всекрымского референдума 16 марта 2014 года и вернуться домой — в Россию", - говорится в обращении Константинова к крымчанам по случаю 30-ой годовщины первого общекрымского референдума о государственном и правовом статусе Крыма.
По его словам, референдум стал ответом крымчан на вызовы нарастающего политического кризиса, в который стремительно погружался Советский Союз.
"Стремление сохранить государственное единство, противостоять поднимающему голову национализму и процессам суверенизации стало фундаментом принятия политически выверенного решения о проведении первого в СССР народного волеизъявления", - отметил глава парламента.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".