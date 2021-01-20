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Продлить СНВ-3 сразу после его окончания будет сложно, считает эксперт
Продлить СНВ-3 сразу после его окончания будет сложно, считает эксперт
Желание американского руководства продлить СНВ-3 можно только поприветствовать, но не факт, что договор будет продлен сразу после окончания его действия 5... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:34
2021-01-20T11:34
2021-01-20T11:34
россия
ллойд остин
евгений бужинский
договор снв-3
министерство обороны сша
ссср
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Желание американского руководства продлить СНВ-3 можно только поприветствовать, но не факт, что договор будет продлен сразу после окончания его действия 5 февраля, времени осталось мало, заявил РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский, который ранее участвовал во всех переговорах по СНВ со стороны России (СССР).Ранее кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что контроль над ядерными вооружениями, в том числе и возможное продление договора СНВ-3, - в интересах США."У них времени осталось очень немного. До пятого февраля практически две недели. Если они сегодня пришлют ноту, что они готовы продлить без предварительных условий, то тогда еще, наверное, можно нам будет как-то ускориться и за две недели пройти все внутренние государственные процедуры. Если они опять начнут выдвигать какие-то условия, то не знаю, как это возможно", - сказал Бужинский.Он напомнил, что американские военные всегда выступали за продление стратегического договора, который выгоден и США. Однако решение принимают не только в Пентагоне, поэтому до сих пор неясно, будет ли договор все-таки продлен. Эксперт подчеркнул, что новый президент США Джозеф Байден, инаугурация которого пройдет в среду, еще не делал никаких заявлений по этому поводу.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20210120/snv-1593762932.html
https://ria.ru/20210116/snv-3-1593290345.html
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россия, ллойд остин, евгений бужинский, договор снв-3, министерство обороны сша, ссср, сша, в мире
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Желание американского руководства продлить СНВ-3 можно только поприветствовать, но не факт, что договор будет продлен сразу после окончания его действия 5 февраля, времени осталось мало, заявил РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский
, который ранее участвовал во всех переговорах по СНВ со стороны России (СССР
).
Ранее кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин
заявил, что контроль над ядерными вооружениями, в том числе и возможное продление договора СНВ-3, - в интересах США
.
"У них времени осталось очень немного. До пятого февраля практически две недели. Если они сегодня пришлют ноту, что они готовы продлить без предварительных условий, то тогда еще, наверное, можно нам будет как-то ускориться и за две недели пройти все внутренние государственные процедуры. Если они опять начнут выдвигать какие-то условия, то не знаю, как это возможно", - сказал Бужинский.
Он напомнил, что американские военные всегда выступали за продление стратегического договора, который выгоден и США. Однако решение принимают не только в Пентагоне, поэтому до сих пор неясно, будет ли договор все-таки продлен. Эксперт подчеркнул, что новый президент США Джозеф Байден, инаугурация которого пройдет в среду, еще не делал никаких заявлений по этому поводу.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.