https://ria.ru/20210120/razgovor-1593783367.html
В Совфеде оценили слова Клинтон о возможном разговоре Трампа с Путиным
В Совфеде оценили слова Клинтон о возможном разговоре Трампа с Путиным
Заявление экс-кандидата в президенты США, демократа Хиллари Клинтон о возможном разговоре Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в день штурма... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:48
2021-01-20T09:48
2021-01-20T09:48
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
роберт мюллер
хиллари клинтон
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сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявление экс-кандидата в президенты США, демократа Хиллари Клинтон о возможном разговоре Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в день штурма Капитолия является "банальной местью" республиканцам, сказал РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее Клинтон заявила, что хочет выяснить, говорил ли президент США Доналд Трамп со своим российским коллегой в день штурма Капитолия."Клинтон - очень мстительная дама, она не может простить Трампу, что в свое время он помешал ей встать во главе страны", - сказал парламентарий.По его мнению, подобное заявление - "это банальная месть"."Это уходящая натура, пусть она думает лучше о своем, о личном. Ее время в политике прошло", - заключил он.Ранее сенатор Андрей Климов заявил РИА Новости, что беспорядками в Вашингтоне могут воспользоваться, чтобы обвинить в них Россию. По его мнению, за событиями в Вашингтоне могут стоять противники Трампа, которые таким образом хотели оказать давление на конгресс.Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".
https://ria.ru/20210119/kapitoliy-1593624210.html
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дональд трамп, роберт мюллер, хиллари клинтон, вашингтон (город), сша, в мире