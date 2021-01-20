https://ria.ru/20210120/razgovor-1593783367.html

В Совфеде оценили слова Клинтон о возможном разговоре Трампа с Путиным

В Совфеде оценили слова Клинтон о возможном разговоре Трампа с Путиным

Заявление экс-кандидата в президенты США, демократа Хиллари Клинтон о возможном разговоре Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в день штурма... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:48

2021-01-20T09:48

2021-01-20T09:48

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

роберт мюллер

хиллари клинтон

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_d7e8c15b946d13885830be68d3bae900.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявление экс-кандидата в президенты США, демократа Хиллари Клинтон о возможном разговоре Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в день штурма Капитолия является "банальной местью" республиканцам, сказал РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее Клинтон заявила, что хочет выяснить, говорил ли президент США Доналд Трамп со своим российским коллегой в день штурма Капитолия."Клинтон - очень мстительная дама, она не может простить Трампу, что в свое время он помешал ей встать во главе страны", - сказал парламентарий.По его мнению, подобное заявление - "это банальная месть"."Это уходящая натура, пусть она думает лучше о своем, о личном. Ее время в политике прошло", - заключил он.Ранее сенатор Андрей Климов заявил РИА Новости, что беспорядками в Вашингтоне могут воспользоваться, чтобы обвинить в них Россию. По его мнению, за событиями в Вашингтоне могут стоять противники Трампа, которые таким образом хотели оказать давление на конгресс.Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".

https://ria.ru/20210119/kapitoliy-1593624210.html

https://ria.ru/20210118/kapitoliy-1593451402.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, роберт мюллер, хиллари клинтон, вашингтон (город), сша, в мире