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В Кремле назвали сбор денег на "расследования" ФБК лохотроном
В Кремле назвали сбор денег на "расследования" ФБК лохотроном
ППресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал лохотроном сбор денег на "расследования" ФБК*, призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:29
2021-01-20T13:43
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
геленджик
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ППресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал лохотроном сбор денег на "расследования" ФБК*, призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам."Что еще можно в этом контексте сказать и, наверное, нужно сказать, чувствую необходимость в этом: что в конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон", - заявил Песков журналистам, комментируя расследование Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике."И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам", - добавил представитель Кремля.Он отметил, что у жуликов постоянно совершенствуются "способы изъятия денег у населения", и призвал: "Подумайте десять раз".В беседе с журналистами в среду Песков назвал новое расследование Навального голословными утверждениями, чушью и компиляцией. Представитель Кремля подчеркнул, что президенту вменяют то, чего не существует, вся его собственность ежегодно декларируется.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593801703.html
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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, общество

В Кремле назвали сбор денег на "расследования" ФБК лохотроном

13:29 20.01.2021 (обновлено: 13:43 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ППресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал лохотроном сбор денег на "расследования" ФБК*, призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
"Что еще можно в этом контексте сказать и, наверное, нужно сказать, чувствую необходимость в этом: что в конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон", - заявил Песков журналистам, комментируя расследование Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике.
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"И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам", - добавил представитель Кремля.
Он отметил, что у жуликов постоянно совершенствуются "способы изъятия денег у населения", и призвал: "Подумайте десять раз".
В беседе с журналистами в среду Песков назвал новое расследование Навального голословными утверждениями, чушью и компиляцией. Представитель Кремля подчеркнул, что президенту вменяют то, чего не существует, вся его собственность ежегодно декларируется.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинГеленджикОбщество
 
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