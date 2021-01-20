В Кремле назвали сбор денег на "расследования" ФБК лохотроном
13:29 20.01.2021 (обновлено: 13:43 20.01.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ППресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал лохотроном сбор денег на "расследования" ФБК*, призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
"Что еще можно в этом контексте сказать и, наверное, нужно сказать, чувствую необходимость в этом: что в конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон", - заявил Песков журналистам, комментируя расследование Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике.
"И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам", - добавил представитель Кремля.
Он отметил, что у жуликов постоянно совершенствуются "способы изъятия денег у населения", и призвал: "Подумайте десять раз".
В беседе с журналистами в среду Песков назвал новое расследование Навального голословными утверждениями, чушью и компиляцией. Представитель Кремля подчеркнул, что президенту вменяют то, чего не существует, вся его собственность ежегодно декларируется.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.