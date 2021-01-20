https://ria.ru/20210120/rassledovanie-1593828246.html

В Кремле назвали сбор денег на "расследования" ФБК лохотроном

В Кремле назвали сбор денег на "расследования" ФБК лохотроном

ППресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал лохотроном сбор денег на "расследования" ФБК*, призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:29

2021-01-20T13:29

2021-01-20T13:43

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

геленджик

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ППресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал лохотроном сбор денег на "расследования" ФБК*, призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам."Что еще можно в этом контексте сказать и, наверное, нужно сказать, чувствую необходимость в этом: что в конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон", - заявил Песков журналистам, комментируя расследование Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике."И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам", - добавил представитель Кремля.Он отметил, что у жуликов постоянно совершенствуются "способы изъятия денег у населения", и призвал: "Подумайте десять раз".В беседе с журналистами в среду Песков назвал новое расследование Навального голословными утверждениями, чушью и компиляцией. Представитель Кремля подчеркнул, что президенту вменяют то, чего не существует, вся его собственность ежегодно декларируется.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593801703.html

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593819963.html

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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, общество