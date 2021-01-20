https://ria.ru/20210120/putin-1593902873.html

Британцев поразило видео с окунающимся в прорубь Путиным

Британцев поразило видео с окунающимся в прорубь Путиным

Читатели британской Daily Mail активно обсуждают кадры, на которых президент России Владимир Путин окунается в прорубь на Крещение. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T19:20

2021-01-20T19:20

2021-01-20T20:36

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail активно обсуждают кадры, на которых президент России Владимир Путин окунается в прорубь на Крещение.Накануне российский лидер трижды окунулся в иордань. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал крещенские купания традицией для президента, а традициям он, как отметил спикер Кремля, не изменяет.Многих удивило, что глава государства с головой погрузился в воду, когда на улице температура минус 17. Один из комментаторов отказался верить, что при таком морозе река не замерзает полностью. Другие пользователи отметили хорошую физическую форму российского президента."В десять раз более крутой лидер, чем наш!" — написал один из комментаторов."Выглядит значительно более круто, чем наш дорогой лидер Борис", — ответил ему другой."А наш Борис мог бы в это время посидеть в холодильнике!" — пошутил еще один пользователь."Путин сильный, как медведь!" — отметил другой."Если по правде, то Путин в прекрасной форме для 68 лет!" — добавили в комментариях.В среду президент начал совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС с вопроса о самочувствии всех присутствующих, кто участвовал в крещенских купаниях. Жалоб не поступило.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/putin-1589926581.html

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Владимир Путин трижды окунулся в прорубь во время крещенского купания Владимир Путин трижды окунулся в прорубь во время крещенского купания 2021-01-20T19:20 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, в мире