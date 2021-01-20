https://ria.ru/20210120/protsessor-1593806498.html

MediaTek представил процессоры для смартфонов Dimensity 1100 и 1200

MediaTek представил процессоры для смартфонов Dimensity 1100 и 1200

Тайваньский чипмейкер MediaTek официально представил два новых процессора для смартфонов — Dimensity 1100 и Dimensity 1200. Чипы должны составить конкуренцию... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:54

2021-01-20T11:54

2021-01-20T11:55

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Тайваньский чипмейкер MediaTek официально представил два новых процессора для смартфонов — Dimensity 1100 и Dimensity 1200. Чипы должны составить конкуренцию продукции Qualcomm.Новым флагманом линейки процессоров стал восьмиядерный Dimensity 1200, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу. В состав чипсета входят четыре ядра Cortex-A78, одно из которых разогнано до частоты 3,0 гигагерца. Еще четыре энергоэффективных Cortex-A55 работают на частоте 2 гигагерца. Dimensity 1100 оснащен 8 ядрами и способно работать на максимальной частоте 2,6 гигагерца. В MediaTek утверждают, что по сравнению с предшественником, новый чип быстрее как в однопоточном, так и в многопоточном режимах работы.Оба процессора получили 9-ядерный графический ускоритель Mali-G77 и дают возможность работать в мобильных сетях пятого поколения. Ожидается, что однокристальные системы появятся в новых смартфонах уже в начале весны 2021 года.

https://ria.ru/20210119/protsessor-1593729261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

процессоры, google android, технологии