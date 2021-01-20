https://ria.ru/20210120/pro-1593766104.html
Кандидат на пост главы Пентагона: США нужна ускоренная разработка ПРО
Кандидат на пост главы Пентагона: США нужна ускоренная разработка ПРО
США необходима ускоренная разработка противоракетной обороны, включая перехватчики гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T02:08
2021-01-20T02:08
2021-01-20T02:08
ллойд остин
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сша
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. США необходима ускоренная разработка противоракетной обороны, включая перехватчики гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин.
https://ria.ru/20210120/ssha-1593763269.html
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ллойд остин, министерство обороны сша, сша, в мире