Кандидат на пост главы Пентагона: США нужна ускоренная разработка ПРО

"Если меня утвердят, я буду поощрять усилия по противостоянию всему спектру ракетных угроз, включая продолжение разработки интегрированной архитектуры воздушной и ракетной обороны для региональной и внутренней обороны, а также ускоренную разработку потенциала перехвата для обороны от гиперзвуковых ракет", - заявил Остин в показаниях сенату.