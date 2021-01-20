https://ria.ru/20210120/pro-1593763153.html
Кандидат в госсекретари: США не согласятся сокращать программу ПРО
Кандидат в госсекретари: США не согласятся сокращать программу ПРО
США в переговорах с РФ не согласятся на сокращение своей программы ПРО, следует из слов кандидата на пост госсекретаря Энтони Блинкена, выступающего на... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:07
2021-01-20T01:07
2021-01-20T01:07
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ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. США в переговорах с РФ не согласятся на сокращение своей программы ПРО, следует из слов кандидата на пост госсекретаря Энтони Блинкена, выступающего на слушаниях комитета сената.Один из сенаторов задал ему вопрос, может ли Блинкен пообещать, что при любом обсуждении контроля над вооружениями с Россией США никогда не согласятся на какое-либо ограничение своих программ противоракетной обороны."Трудно представить такие обстоятельства, при которых мы это сделали бы", - ответил он.
https://ria.ru/20210120/snv-1593762932.html
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