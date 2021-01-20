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Наука
https://ria.ru/20210120/pristavka-1593818795.html
Sony пообещала россиянам новую партию дефицитной PlayStation 5
Sony пообещала россиянам новую партию дефицитной PlayStation 5
Ставшая дефицитом приставка PlayStation 5 снова появится в России в феврале, но даже новой партии хватит не всем. Сообщение об этом появилось на официальном... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:56
2021-01-20T18:05
наука
геймеры
playstation
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ставшая дефицитом приставка PlayStation 5 снова появится в России в феврале, но даже новой партии хватит не всем. Сообщение об этом появилось на официальном сайте фирменного магазина японской компании.Новая поставка консолей достанется лишь тем, кто не просто сделал предзаказ, но и оплатил его. В Sony обещают прислать геймерам письмо с предложением внести деньги за консоль. Правда, предупреждают, что из-за большой очереди предложение "пользователи получают неравномерно", а значит, и февральская партия PlayStation 5 не покроет возникшего дефицита.Новое поколение консоли PlayStation поступило в продажу в ноябре 2020 года, и спрос на нее до сих пор остается намного выше предложения. Официальная стоимость стандартной PlayStation 5 — 46 999 рублей, а версия без дисковода — 37 999 рублей. Однако по рекомендованной цене игровую консоль найти практически невозможно, перекупщики предлагают гаджет по гораздо более высокой стоимости.
https://ria.ru/20201124/playstation-1586066936.html
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геймеры, playstation, гаджеты, технологии

Sony пообещала россиянам новую партию дефицитной PlayStation 5

12:56 20.01.2021 (обновлено: 18:05 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПродажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ставшая дефицитом приставка PlayStation 5 снова появится в России в феврале, но даже новой партии хватит не всем. Сообщение об этом появилось на официальном сайте фирменного магазина японской компании.
Новая поставка консолей достанется лишь тем, кто не просто сделал предзаказ, но и оплатил его. В Sony обещают прислать геймерам письмо с предложением внести деньги за консоль. Правда, предупреждают, что из-за большой очереди предложение "пользователи получают неравномерно", а значит, и февральская партия PlayStation 5 не покроет возникшего дефицита.
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 13:01Наука
Россиянам предлагают заплатить за фотографию с приставкой PlayStation 5
Новое поколение консоли PlayStation поступило в продажу в ноябре 2020 года, и спрос на нее до сих пор остается намного выше предложения. Официальная стоимость стандартной PlayStation 5 — 46 999 рублей, а версия без дисковода — 37 999 рублей. Однако по рекомендованной цене игровую консоль найти практически невозможно, перекупщики предлагают гаджет по гораздо более высокой стоимости.
 
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