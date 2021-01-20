https://ria.ru/20210120/pristavka-1593818795.html

Sony пообещала россиянам новую партию дефицитной PlayStation 5

Sony пообещала россиянам новую партию дефицитной PlayStation 5

Ставшая дефицитом приставка PlayStation 5 снова появится в России в феврале, но даже новой партии хватит не всем. Сообщение об этом появилось на официальном... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:56

2021-01-20T12:56

2021-01-20T18:05

наука

геймеры

playstation

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585363661_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6e7d63e64f69e3bffcd117741ef1ad4.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ставшая дефицитом приставка PlayStation 5 снова появится в России в феврале, но даже новой партии хватит не всем. Сообщение об этом появилось на официальном сайте фирменного магазина японской компании.Новая поставка консолей достанется лишь тем, кто не просто сделал предзаказ, но и оплатил его. В Sony обещают прислать геймерам письмо с предложением внести деньги за консоль. Правда, предупреждают, что из-за большой очереди предложение "пользователи получают неравномерно", а значит, и февральская партия PlayStation 5 не покроет возникшего дефицита.Новое поколение консоли PlayStation поступило в продажу в ноябре 2020 года, и спрос на нее до сих пор остается намного выше предложения. Официальная стоимость стандартной PlayStation 5 — 46 999 рублей, а версия без дисковода — 37 999 рублей. Однако по рекомендованной цене игровую консоль найти практически невозможно, перекупщики предлагают гаджет по гораздо более высокой стоимости.

https://ria.ru/20201124/playstation-1586066936.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, playstation, гаджеты, технологии