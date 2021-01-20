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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210120/prioritety-1593915327.html
Белый дом назвал приоритеты Байдена
Белый дом назвал приоритеты Байдена
Приоритетами президента Джо Байдена будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:38
2021-01-20T20:44
выборы президента сша — 2020
коронавирус covid-19
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Приоритетами президента Джо Байдена будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом."Президент Байден займется активными действиями и немедленной помощью американским семьям в период, когда страна борется с несколькими кризисами одновременно. Это будет включать действия по контролю над пандемией COVID-19, предоставление экономической помощи, борьбу с климатическими изменениями и продвижение расовой справедливости и гражданских прав, а также немедленные действия по реформированию нашей иммиграционной системы и восстановлению позиций США в мире", - говорится на сайте Белого дома, который обновился с вступлением Байдена в должность.Чтобы укрепить позиции США в мире, Байден намерен "укрепить национальную безопасность, восстановить демократические союзы по всему миру, отстаивать американские ценности и права человека и помочь американскому среднему классу преуспеть в глобальной экономике".
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коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире

Белый дом назвал приоритеты Байдена

20:38 20.01.2021 (обновлено: 20:44 20.01.2021)
 
© REUTERS / Patrick SemanskyДжо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Приоритетами президента Джо Байдена будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом.
"Президент Байден займется активными действиями и немедленной помощью американским семьям в период, когда страна борется с несколькими кризисами одновременно. Это будет включать действия по контролю над пандемией COVID-19, предоставление экономической помощи, борьбу с климатическими изменениями и продвижение расовой справедливости и гражданских прав, а также немедленные действия по реформированию нашей иммиграционной системы и восстановлению позиций США в мире", - говорится на сайте Белого дома, который обновился с вступлением Байдена в должность.
Чтобы укрепить позиции США в мире, Байден намерен "укрепить национальную безопасность, восстановить демократические союзы по всему миру, отстаивать американские ценности и права человека и помочь американскому среднему классу преуспеть в глобальной экономике".
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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