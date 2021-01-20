https://ria.ru/20210120/prioritety-1593915327.html

Белый дом назвал приоритеты Байдена

Белый дом назвал приоритеты Байдена

Приоритетами президента Джо Байдена будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:38

2021-01-20T20:38

2021-01-20T20:44

выборы президента сша — 2020

коронавирус covid-19

коронавирусы

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593913198_0:117:2239:1376_1920x0_80_0_0_f98f22a3a23f3393988c0687423fbeb0.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Приоритетами президента Джо Байдена будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом."Президент Байден займется активными действиями и немедленной помощью американским семьям в период, когда страна борется с несколькими кризисами одновременно. Это будет включать действия по контролю над пандемией COVID-19, предоставление экономической помощи, борьбу с климатическими изменениями и продвижение расовой справедливости и гражданских прав, а также немедленные действия по реформированию нашей иммиграционной системы и восстановлению позиций США в мире", - говорится на сайте Белого дома, который обновился с вступлением Байдена в должность.Чтобы укрепить позиции США в мире, Байден намерен "укрепить национальную безопасность, восстановить демократические союзы по всему миру, отстаивать американские ценности и права человека и помочь американскому среднему классу преуспеть в глобальной экономике".

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/bayden-1593915118.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире