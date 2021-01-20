https://ria.ru/20210120/prioritety-1593915327.html
Белый дом назвал приоритеты Байдена
Белый дом назвал приоритеты Байдена
Приоритетами президента Джо Байдена будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:38
2021-01-20T20:38
2021-01-20T20:44
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Приоритетами президента Джо Байдена будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом."Президент Байден займется активными действиями и немедленной помощью американским семьям в период, когда страна борется с несколькими кризисами одновременно. Это будет включать действия по контролю над пандемией COVID-19, предоставление экономической помощи, борьбу с климатическими изменениями и продвижение расовой справедливости и гражданских прав, а также немедленные действия по реформированию нашей иммиграционной системы и восстановлению позиций США в мире", - говорится на сайте Белого дома, который обновился с вступлением Байдена в должность.Чтобы укрепить позиции США в мире, Байден намерен "укрепить национальную безопасность, восстановить демократические союзы по всему миру, отстаивать американские ценности и права человека и помочь американскому среднему классу преуспеть в глобальной экономике".
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/bayden-1593915118.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире