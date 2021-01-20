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В России на фоне пандемии выросла преступность
В России на фоне пандемии выросла преступность
Число зарегистрированных преступлений в России по итогам года выросло на 1%, по тяжким и особо тяжким деяниям – сразу на 14%, сообщила официальный представитель РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:47
2021-01-20T14:47
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число зарегистрированных преступлений в России по итогам года выросло на 1%, по тяжким и особо тяжким деяниям – сразу на 14%, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких – на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений … оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий", - сказала Волк.Так, за это время почти вдвое выросло число преступлений, совершенных в интернете (рост более чем на 90%) и с помощью мобильных телефонов (на 88,3%).
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россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)

В России на фоне пандемии выросла преступность

14:47 20.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число зарегистрированных преступлений в России по итогам года выросло на 1%, по тяжким и особо тяжким деяниям – сразу на 14%, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких – на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений … оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий", - сказала Волк.
Так, за это время почти вдвое выросло число преступлений, совершенных в интернете (рост более чем на 90%) и с помощью мобильных телефонов (на 88,3%).
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Генпрокуратура рассказала о росте преступности в 50 регионах
 
РоссияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
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