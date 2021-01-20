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В России зарегистрировали несколько новых препаратов для лечения COVID-19
В России зарегистрировали несколько новых препаратов для лечения COVID-19
В России в этом году зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:52
2021-01-20T11:52
2021-01-20T12:05
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В России в этом году зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Для лечения коронавирусной инфекции инновационных препаратов зарегистрировано несколько в этом году... Таких вот ярких сегодня около трех препаратов", - заявил он в ходе заседания Совета Федерации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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совет федерации рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество