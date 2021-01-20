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В России зарегистрировали несколько новых препаратов для лечения COVID-19

В России зарегистрировали несколько новых препаратов для лечения COVID-19

В России в этом году зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:52

2021-01-20T11:52

2021-01-20T12:05

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В России в этом году зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Для лечения коронавирусной инфекции инновационных препаратов зарегистрировано несколько в этом году... Таких вот ярких сегодня около трех препаратов", - заявил он в ходе заседания Совета Федерации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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