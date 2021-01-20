https://ria.ru/20210120/preparaty-1593804197.html

В Минздраве рассказали о ходе разработок препаратов от COVID-19

В Минздраве рассказали о ходе разработок препаратов от COVID-19

В России есть несколько разработок препаратов от коронавируса, некоторые проходят доклинические исследования, а часть находится на этапе клинических... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:48

2021-01-20T11:48

2021-01-20T12:06

здоровье - общество

совет федерации рф

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В России есть несколько разработок препаратов от коронавируса, некоторые проходят доклинические исследования, а часть находится на этапе клинических исследований, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Таких разработок сегодня несколько – это как раз препараты, которые блокируют размножение возбудителя на том или ином этапе. Есть препараты, которые проходят доклинику, есть препараты, которые проходят клинические исследования. Пока все-таки данных по завершении клинических исследований, даже первой фазы по этим препаратам, нет, но внимание к ним пристальное", - заявил Мурашко на заседании Совета Федерации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, совет федерации рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество