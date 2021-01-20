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В Минздраве рассказали о ходе разработок препаратов от COVID-19
В Минздраве рассказали о ходе разработок препаратов от COVID-19
В России есть несколько разработок препаратов от коронавируса, некоторые проходят доклинические исследования, а часть находится на этапе клинических... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:48
2021-01-20T11:48
2021-01-20T12:06
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В России есть несколько разработок препаратов от коронавируса, некоторые проходят доклинические исследования, а часть находится на этапе клинических исследований, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Таких разработок сегодня несколько – это как раз препараты, которые блокируют размножение возбудителя на том или ином этапе. Есть препараты, которые проходят доклинику, есть препараты, которые проходят клинические исследования. Пока все-таки данных по завершении клинических исследований, даже первой фазы по этим препаратам, нет, но внимание к ним пристальное", - заявил Мурашко на заседании Совета Федерации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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здоровье - общество, совет федерации рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество