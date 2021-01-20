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Препараты от COVID-19 не будут конкурировать с вакцинами, считает Мурашко
Препараты от COVID-19 не будут конкурировать с вакцинами, считает Мурашко
Препараты от коронавируса не будут конкурировать с вакцинами, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:48
2021-01-20T11:48
2021-01-20T12:03
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Препараты от коронавируса не будут конкурировать с вакцинами, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Методы лечения и профилактик - это два разных вектора, и уж никак точно не будет одно за счет другого развиваться. Мы должны иметь и методы лечения, средства лечения, я в начале говорил, фармацевтически управляемой должна быть инфекция... Ни в коем случае конкуренции вакцины и лекарственных препаратов нет, это два разных рукава для медицины", - заявил он в ходе заседания Совета Федерации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество