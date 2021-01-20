https://ria.ru/20210120/preparat-1593804307.html

Препараты от COVID-19 не будут конкурировать с вакцинами, считает Мурашко

Препараты от COVID-19 не будут конкурировать с вакцинами, считает Мурашко

Препараты от коронавируса не будут конкурировать с вакцинами, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:48

2021-01-20T11:48

2021-01-20T12:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Препараты от коронавируса не будут конкурировать с вакцинами, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Методы лечения и профилактик - это два разных вектора, и уж никак точно не будет одно за счет другого развиваться. Мы должны иметь и методы лечения, средства лечения, я в начале говорил, фармацевтически управляемой должна быть инфекция... Ни в коем случае конкуренции вакцины и лекарственных препаратов нет, это два разных рукава для медицины", - заявил он в ходе заседания Совета Федерации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество