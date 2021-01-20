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https://ria.ru/20210120/potok-1593882680.html
Слуцкий прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2"
Слуцкий прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2"
Никакие альтернативы не могут сравниться с "Северным потоком 2", российская сторона будет продолжать прорабатывать возможность скорейшего завершения проекта,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:56
2021-01-20T17:56
allseas
леонид слуцкий
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
госдума рф
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Никакие альтернативы не могут сравниться с "Северным потоком 2", российская сторона будет продолжать прорабатывать возможность скорейшего завершения проекта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее США ввели санкции против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца - компании "КВТ-Рус"."Мы должны работать в том же направлении, как и работали до этого по "Северному потоку" - это соответствуют интересам населения тех стран, через которые проходит "Северный поток - 2". Это наша четко выверенная позиция и на политическом, и на экспертном уровне... Наша задача - реализовать этот стратегический макропроект в интересах людей, в интересах их жизни, и любые альтернативы, которые существуют, не могут сравниться с "Северным потоком 2". Мы будем прорабатывать возможность скорейшего завершения проекта", - сказал Слуцкий в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210120/potok-1593786234.html
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allseas, леонид слуцкий, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, госдума рф, сша, украина, экономика

Слуцкий прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2"

17:56 20.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Никакие альтернативы не могут сравниться с "Северным потоком 2", российская сторона будет продолжать прорабатывать возможность скорейшего завершения проекта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее США ввели санкции против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца - компании "КВТ-Рус".
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"Мы должны работать в том же направлении, как и работали до этого по "Северному потоку" - это соответствуют интересам населения тех стран, через которые проходит "Северный поток - 2". Это наша четко выверенная позиция и на политическом, и на экспертном уровне... Наша задача - реализовать этот стратегический макропроект в интересах людей, в интересах их жизни, и любые альтернативы, которые существуют, не могут сравниться с "Северным потоком 2". Мы будем прорабатывать возможность скорейшего завершения проекта", - сказал Слуцкий в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
 
AllseasЛеонид СлуцкийNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореГосдума РФСШАУкраинаЭкономика
 
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