https://ria.ru/20210120/post-1593789939.html
Министр туризма Камчатки объяснила пост про "сброд" и "токсичных людей"
Министр туризма Камчатки объяснила пост про "сброд" и "токсичных людей"
Министр туризма Камчатки объяснила смысл своего призыва не тратить энергию на токсичных людей и "прочий сброд". РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:38
2021-01-20T10:38
2021-01-20T12:31
камчатский край
общество
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв — РИА Новости. Министр туризма Камчатки объяснила смысл своего призыва не тратить энергию на токсичных людей и "прочий сброд".В воскресенье Максименко выложила на своих страницах в социальных сетях пост, в котором посоветовала не растрачивать энергию впустую "на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд". Она также подчеркнула, что продолжит работать дальше, а "время — лучший судья". Пользователи Сети предположили, что таким образом чиновница отреагировала на критику, и поинтересовались, кого именно она считает "сбродом". После этого глава ведомства заменила слова "прочий сброд" на фразу "и прочие отрицательные эмоции".В пресс-службе краевого правительства ранее воздержались от официальных комментариев по этому поводу, однако сегодня министр разместила новый пост. "Семнадцатого января я опубликовала пост в Instagram, главной идеей которого был посыл — мыслить и действовать позитивно, несмотря на трудности, неприятности и досужие разговоры. Каждый человек, конечно, вправе понимать и трактовать мои слова по-своему. Тем не менее хотела бы еще раз прояснить и обратить внимание на то, что, на мой взгляд, негатив нужно отталкивать от себя", — написала чиновница у себя в инстаграме, добавив, что "нужно уметь отгораживаться от отрицательных эмоций и посылов, которые противоречат твоим внутренним установкам".
https://ria.ru/20201215/putevka-1589375440.html
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камчатский край, общество
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв — РИА Новости. Министр туризма Камчатки объяснила смысл своего призыва не тратить энергию на токсичных людей и "прочий сброд".
В воскресенье Максименко выложила на своих страницах в социальных сетях пост, в котором посоветовала не растрачивать энергию впустую "на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд". Она также подчеркнула, что продолжит работать дальше, а "время — лучший судья".
Пользователи Сети предположили, что таким образом чиновница отреагировала на критику, и поинтересовались, кого именно она считает "сбродом". После этого глава ведомства заменила слова "прочий сброд" на фразу "и прочие отрицательные эмоции".
В пресс-службе краевого правительства ранее воздержались от официальных комментариев по этому поводу, однако сегодня министр разместила новый пост.
"Семнадцатого января я опубликовала пост в Instagram, главной идеей которого был посыл — мыслить и действовать позитивно, несмотря на трудности, неприятности и досужие разговоры. Каждый человек, конечно, вправе понимать и трактовать мои слова по-своему. Тем не менее хотела бы еще раз прояснить и обратить внимание на то, что, на мой взгляд, негатив нужно отталкивать от себя", — написала чиновница у себя в инстаграме, добавив, что "нужно уметь отгораживаться от отрицательных эмоций и посылов, которые противоречат твоим внутренним установкам".