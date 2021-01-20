https://ria.ru/20210120/pompeo-1593826405.html

МИД Китая назвал Помпео клоуном и посмешищем для всего мира

МИД Китая назвал Помпео клоуном и посмешищем для всего мира

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала госсекретаря США Майка Помпео клоуном, а его заявление относительно геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:21

2021-01-20T13:21

2021-01-20T20:27

майк помпео

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ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала госсекретаря США Майка Помпео клоуном, а его заявление относительно геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ложью столетия.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США обвиняют Китай в "геноциде" и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Как считает газета The New York Times, жесткое определение, которое дала действиям китайского правительства уходящая администрация, может привести к расширению санкций против Пекина уже кабинетом Байдена."За последние несколько лет Помпео распространил слишком много лжи. <…> Упомянутое вами так называемое заявление Помпео лишь еще одна несусветная чушь. Этот печально известный своим враньем американский политикан в последний день (на своем посту. — Прим. ред.), распространяя безумную ложь, выставил себя клоуном и посмешищем для всего мира", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

https://ria.ru/20210115/tramp-1593261168.html

тибет

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майк помпео, хуа чуньин, тибет, мид кнр, китай, сша, в мире