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МИД Китая назвал Помпео клоуном и посмешищем для всего мира
МИД Китая назвал Помпео клоуном и посмешищем для всего мира
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала госсекретаря США Майка Помпео клоуном, а его заявление относительно геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:21
2021-01-20T20:27
майк помпео
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ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала госсекретаря США Майка Помпео клоуном, а его заявление относительно геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ложью столетия.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США обвиняют Китай в "геноциде" и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Как считает газета The New York Times, жесткое определение, которое дала действиям китайского правительства уходящая администрация, может привести к расширению санкций против Пекина уже кабинетом Байдена."За последние несколько лет Помпео распространил слишком много лжи. &lt;…&gt; Упомянутое вами так называемое заявление Помпео лишь еще одна несусветная чушь. Этот печально известный своим враньем американский политикан в последний день (на своем посту. — Прим. ред.), распространяя безумную ложь, выставил себя клоуном и посмешищем для всего мира", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
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майк помпео, хуа чуньин, тибет, мид кнр, китай, сша, в мире

МИД Китая назвал Помпео клоуном и посмешищем для всего мира

13:21 20.01.2021 (обновлено: 20:27 20.01.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала госсекретаря США Майка Помпео клоуном, а его заявление относительно геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ложью столетия.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США обвиняют Китай в "геноциде" и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Как считает газета The New York Times, жесткое определение, которое дала действиям китайского правительства уходящая администрация, может привести к расширению санкций против Пекина уже кабинетом Байдена.
"За последние несколько лет Помпео распространил слишком много лжи. <…> Упомянутое вами так называемое заявление Помпео лишь еще одна несусветная чушь. Этот печально известный своим враньем американский политикан в последний день (на своем посту. — Прим. ред.), распространяя безумную ложь, выставил себя клоуном и посмешищем для всего мира", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
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