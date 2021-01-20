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Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Белым морями
Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Белым морями
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщили в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:02
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россия
ту-160м
белое море
баренцево море
безопасность
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщили в Минобороны.Экипажи бомбардировщиков также отработали дозаправку в воздухе.Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.В Минобороны неоднократно подчеркивали, что все полеты авиации ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20201121/polet-1585675178.html
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россия, ту-160м, белое море, баренцево море, безопасность

Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Белым морями

00:02 20.01.2021 (обновлено: 00:29 20.01.2021)
 
© Фото : ОАКМодернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М
Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : ОАК
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщили в Минобороны.
Экипажи бомбардировщиков также отработали дозаправку в воздухе.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.
В Минобороны неоднократно подчеркивали, что все полеты авиации ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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РоссияТу-160МБелое мореБаренцево мореБезопасность
 
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