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Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Белым морями
Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Белым морями
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщили в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:02
2021-01-20T00:02
2021-01-20T00:29
россия
ту-160м
белое море
баренцево море
безопасность
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщили в Минобороны.Экипажи бомбардировщиков также отработали дозаправку в воздухе.Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.В Минобороны неоднократно подчеркивали, что все полеты авиации ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20201121/polet-1585675178.html
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