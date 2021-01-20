https://ria.ru/20210120/polet-1593759865.html

Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Белым морями

Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Белым морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщили в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T00:02

2021-01-20T00:02

2021-01-20T00:29

россия

ту-160м

белое море

баренцево море

безопасность

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщили в Минобороны.Экипажи бомбардировщиков также отработали дозаправку в воздухе.Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.В Минобороны неоднократно подчеркивали, что все полеты авиации ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20201121/polet-1585675178.html

россия

белое море

баренцево море

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2021

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россия, ту-160м, белое море, баренцево море, безопасность