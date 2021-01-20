https://ria.ru/20210120/pokayanie-1593849957.html

Украина потребовала от России покаяния

Украина потребовала от России покаяния

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба захотел покаяния от президента России. Об этом дипломат заявил в интервью газете "День". РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:16

2021-01-20T15:16

2021-01-20T15:21

дмитрий кулеба

мид украины

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба захотел покаяния от президента России. Об этом дипломат заявил в интервью газете "День". Кулеба надеется, что когда-нибудь российский лидер приедет на Украину и поклонится монументу воевавшим в Донбассе силовикам и участникам нацбатов. Он добавил, что это не шутка и не троллинг.Кроме того, Кулеба назвал одну из стратегических задач Киева на сегодняшний день. По его мнению, необходимо разъединить в сознании Запада представление о России и Украине на всех уровнях, так как это две независимые страны с разными политическими векторами."Всем должно стать очевидным, что мы разошлись и движемся по разным траекториям развития несмотря на соседство и исторические связи", — отметил Кулеба.Вместе с тем чиновник назвал Россию "травмой Украины" и заявил, что с ней связан самый худший период истории страны. По его мнению, Киев должен взять в свои руки процесс налаживания отношений с Москвой и занять в нем лидерскую позицию, иначе, как считает Кулеба, Россия сделает это на своих условиях.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба регулярно делает недружественные заявления в адрес России. Так, он заявил о том, что Крым сам "выскользнет" из рук Москвы и станет украинским.

https://ria.ru/20210113/ukraine-1592883027.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/ukraina-1593212955.html

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дмитрий кулеба, мид украины, киев, украина, в мире