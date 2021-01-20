https://ria.ru/20210120/podtyagivaniya-1593841725.html

Житель Калининграда подтягивался на перилах балкона и упал с пятого этажа

Житель Калининграда подтягивался на перилах балкона и упал с пятого этажа

Житель Калининграда подтягивался на перилах своего балкона и упал с пятого этажа, но смог самостоятельно подняться в квартиру, чтобы вызвать медиков, сообщили... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:30

2021-01-20T14:30

2021-01-20T14:30

умвд рф

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 20 янв - РИА Новости. Житель Калининграда подтягивался на перилах своего балкона и упал с пятого этажа, но смог самостоятельно подняться в квартиру, чтобы вызвать медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД РФ."Известно, что 36-летний житель Калининграда попал в больницу после падения с пятого этажа со своего балкона. Он пояснил, что занимался спортом, подтягивался на одной руке, сорвался с перил, но смог встать, подняться домой и позвонить сестре, чтобы она вызвала скорую помощь", - рассказали в полиции.Сейчас мужчина находится в больнице с различными травмами, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20210114/metro-1592998658.html

калининград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд рф, калининград, происшествия