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Житель Калининграда подтягивался на перилах балкона и упал с пятого этажа
Житель Калининграда подтягивался на перилах балкона и упал с пятого этажа
Житель Калининграда подтягивался на перилах своего балкона и упал с пятого этажа, но смог самостоятельно подняться в квартиру, чтобы вызвать медиков, сообщили... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:30
2021-01-20T14:30
умвд рф
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 20 янв - РИА Новости. Житель Калининграда подтягивался на перилах своего балкона и упал с пятого этажа, но смог самостоятельно подняться в квартиру, чтобы вызвать медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД РФ."Известно, что 36-летний житель Калининграда попал в больницу после падения с пятого этажа со своего балкона. Он пояснил, что занимался спортом, подтягивался на одной руке, сорвался с перил, но смог встать, подняться домой и позвонить сестре, чтобы она вызвала скорую помощь", - рассказали в полиции.Сейчас мужчина находится в больнице с различными травмами, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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умвд рф, калининград, происшествия

Житель Калининграда подтягивался на перилах балкона и упал с пятого этажа

14:30 20.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЛИНИНГРАД, 20 янв - РИА Новости. Житель Калининграда подтягивался на перилах своего балкона и упал с пятого этажа, но смог самостоятельно подняться в квартиру, чтобы вызвать медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД РФ.
"Известно, что 36-летний житель Калининграда попал в больницу после падения с пятого этажа со своего балкона. Он пояснил, что занимался спортом, подтягивался на одной руке, сорвался с перил, но смог встать, подняться домой и позвонить сестре, чтобы она вызвала скорую помощь", - рассказали в полиции.
Сейчас мужчина находится в больнице с различными травмами, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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