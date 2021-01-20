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"Почта России" закупит более 25 миллионов шоколадок со своим логотипом
"Почта России" закупит более 25 миллионов шоколадок со своим логотипом
"Почта России" закупит у кондитерской фабрики "Победа" 25,4 миллиона шоколадок со своим логотипом на сумму 417 миллионов рублей, следует из данных портала... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T08:24
2021-01-20T08:24
2021-01-20T08:24
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Почта России" закупит у кондитерской фабрики "Победа" 25,4 миллиона шоколадок со своим логотипом на сумму 417 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.Компания провела тендер на "поставку шоколадной продукции в упаковке с фирменным дизайном покупателя (СТМ)". Согласно материалам закупки, "Почта России" закупит вафельные конфеты в молочном шоколаде, шоколад молочный и темный, с орешками, соленой карамелью и криспом – всего порядка 25,4 миллиона изделий разного веса. Товар будет распределен между филиалами почты в разных регионах."Договор подлежит заключению с единственным участником конкурентной закупки ООО "Кондитерская фабрика "Победа", - говорится в итоговом протоколе закупки. Сумма контракта составит 417 миллионов рублей.Договор будет действовать в течение 12 месяцев с момента его заключения.
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россия, почта россии, общество
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
"Почта России
" закупит у кондитерской фабрики "Победа" 25,4 миллиона шоколадок со своим логотипом на сумму 417 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.
Компания провела тендер на "поставку шоколадной продукции в упаковке с фирменным дизайном покупателя (СТМ)". Согласно материалам закупки, "Почта России" закупит вафельные конфеты в молочном шоколаде, шоколад молочный и темный, с орешками, соленой карамелью и криспом – всего порядка 25,4 миллиона изделий разного веса. Товар будет распределен между филиалами почты в разных регионах.
"Договор подлежит заключению с единственным участником конкурентной закупки ООО "Кондитерская фабрика "Победа", - говорится в итоговом протоколе закупки. Сумма контракта составит 417 миллионов рублей.
Договор будет действовать в течение 12 месяцев с момента его заключения.