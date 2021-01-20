Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/piotrovskiy-1593820154.html
Заксобрание одобрило назначение вице-губернатором Бориса Пиотровского
Заксобрание одобрило назначение вице-губернатором Бориса Пиотровского
Депутаты законодательного собрания Петербурга согласовали кандидатуру Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:01
2021-01-20T13:01
новости культуры
законодательное собрание г. санкт-петербурга
михаил пиотровский
александр беглов
санкт-петербург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593169214_0:203:1200:878_1920x0_80_0_0_3acd367aba39c3be53756be18f3ad55d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Петербурга согласовали кандидатуру Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта.За кандидатуру Пиотровского проголосовали 35 депутатов, 8 – против, один воздержался.Также были согласованы кандидатуры Сергея Дрегваля на должность вице-губернатора по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования, а также Станислава Казарина на пост вице-губернатора, ответственного за сферу информатизации и связи."Кандидаты на должности вице-губернаторов – люди, обладающие профессиональным и жизненным опытом", - заявил, представляя кандидатов депутатам на заседании городского парламента, губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что все три кандидата имеют все необходимые качества для работы на посту вице-губернатора, отметив их предыдущие профессиональные успехи.Дрегваль в последние годы работал в ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", с 23 ноября 2020 года занимает пост советника губернатора Петербурга. Казарин с 20 декабря 2019 года занимает должность главы комитета по информатизации и связи Петербурга.Борис Пиотровский с 14 сентября 2020 года занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре Петербурга. Он сын генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
https://ria.ru/20201210/hermitage-1588553872.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593169214_0:164:1200:1064_1920x0_80_0_0_2f5a93aeeb4008a933887dfd91468a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, законодательное собрание г. санкт-петербурга, михаил пиотровский, александр беглов, санкт-петербург, политика

Заксобрание одобрило назначение вице-губернатором Бориса Пиотровского

13:01 20.01.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт‑ПетербургаПервый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Борис Пиотровский
Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Борис Пиотровский - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт‑Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Петербурга согласовали кандидатуру Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта.
За кандидатуру Пиотровского проголосовали 35 депутатов, 8 – против, один воздержался.
Также были согласованы кандидатуры Сергея Дрегваля на должность вице-губернатора по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования, а также Станислава Казарина на пост вице-губернатора, ответственного за сферу информатизации и связи.
"Кандидаты на должности вице-губернаторов – люди, обладающие профессиональным и жизненным опытом", - заявил, представляя кандидатов депутатам на заседании городского парламента, губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что все три кандидата имеют все необходимые качества для работы на посту вице-губернатора, отметив их предыдущие профессиональные успехи.
Дрегваль в последние годы работал в ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", с 23 ноября 2020 года занимает пост советника губернатора Петербурга. Казарин с 20 декабря 2019 года занимает должность главы комитета по информатизации и связи Петербурга.
Борис Пиотровский с 14 сентября 2020 года занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре Петербурга. Он сын генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Открытие выставки Линия Рафаэля. 1520-2020 в Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 11:12Культура
В Эрмитаже открылась выставка к 500-летию со дня смерти Рафаэля
 
Новости культурыЗаконодательное Собрание г. Санкт-ПетербургаМихаил ПиотровскийАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт рассказал об одалживании у американцев еды на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
Лента новостейМолния