https://ria.ru/20210120/piotrovskiy-1593820154.html

Заксобрание одобрило назначение вице-губернатором Бориса Пиотровского

Заксобрание одобрило назначение вице-губернатором Бориса Пиотровского

Депутаты законодательного собрания Петербурга согласовали кандидатуру Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:01

2021-01-20T13:01

2021-01-20T13:01

новости культуры

законодательное собрание г. санкт-петербурга

михаил пиотровский

александр беглов

санкт-петербург

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Петербурга согласовали кандидатуру Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта.За кандидатуру Пиотровского проголосовали 35 депутатов, 8 – против, один воздержался.Также были согласованы кандидатуры Сергея Дрегваля на должность вице-губернатора по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования, а также Станислава Казарина на пост вице-губернатора, ответственного за сферу информатизации и связи."Кандидаты на должности вице-губернаторов – люди, обладающие профессиональным и жизненным опытом", - заявил, представляя кандидатов депутатам на заседании городского парламента, губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что все три кандидата имеют все необходимые качества для работы на посту вице-губернатора, отметив их предыдущие профессиональные успехи.Дрегваль в последние годы работал в ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", с 23 ноября 2020 года занимает пост советника губернатора Петербурга. Казарин с 20 декабря 2019 года занимает должность главы комитета по информатизации и связи Петербурга.Борис Пиотровский с 14 сентября 2020 года занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре Петербурга. Он сын генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

https://ria.ru/20201210/hermitage-1588553872.html

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новости культуры, законодательное собрание г. санкт-петербурга, михаил пиотровский, александр беглов, санкт-петербург, политика