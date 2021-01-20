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В Токио ответили на вопрос о "красном сигнале" на переговоры с Москвой
В Токио ответили на вопрос о "красном сигнале" на переговоры с Москвой
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга вновь подтвердил, что суверенитет Токио распространяется на все четыре "северных острова" — Кунашир, Итуруп, Шикотан и... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:31
2021-01-20T13:51
есихидэ суга
владимир путин
москва
япония
сша
в мире
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ТОКИО, 20 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга вновь подтвердил, что суверенитет Токио распространяется на все четыре "северных острова" — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.В среду он выступил в парламенте. Оппозиция спросила, правда ли, что переговорам с Россией был дан "красный сигнал". "Во время телефонного разговора на высшем уровне в сентябре прошлого года президент Путин коснулся вопроса о продолжении диалога о мирном договоре. Так что указание на красный свет светофора попадает мимо цели. &lt;...&gt; Предметом переговоров о мире является (вопрос. — Прим. ред.) о принадлежности всех четырех островов", — ответил Суга.Совместная экономическая деятельность нужна для решения проблемы "с учетом того, чтобы не нарушать юридическую позицию обеих сторон", добавил он.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны. В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что это поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Есть мнение, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году. — Прим. ред.).Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 2018-м в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Японии, но с тех пор ничего не изменилось.
https://ria.ru/20200930/yaponiya-1577975992.html
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есихидэ суга, владимир путин, москва, япония, сша, в мире

В Токио ответили на вопрос о "красном сигнале" на переговоры с Москвой

09:31 20.01.2021 (обновлено: 13:51 20.01.2021)
 
© AP Photo / Shizuo KambayashiЁсихидэ Суга
Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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ТОКИО, 20 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга вновь подтвердил, что суверенитет Токио распространяется на все четыре "северных острова" — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
В среду он выступил в парламенте. Оппозиция спросила, правда ли, что переговорам с Россией был дан "красный сигнал".
"Во время телефонного разговора на высшем уровне в сентябре прошлого года президент Путин коснулся вопроса о продолжении диалога о мирном договоре. Так что указание на красный свет светофора попадает мимо цели. <...> Предметом переговоров о мире является (вопрос. — Прим. ред.) о принадлежности всех четырех островов", — ответил Суга.
Совместная экономическая деятельность нужна для решения проблемы "с учетом того, чтобы не нарушать юридическую позицию обеих сторон", добавил он.
Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября 2020, 05:41
СМИ рассказали о курсе нового премьера Японии по отношению к России
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны. В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что это поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Есть мнение, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году. — Прим. ред.).
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 2018-м в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Японии, но с тех пор ничего не изменилось.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля 2020, 17:45
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Есихидэ СугаВладимир ПутинМоскваЯпонияСШАВ мире
 
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