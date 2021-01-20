https://ria.ru/20210120/pasporta-1593789330.html

Москалькова оценила возможное введение COVID-паспортов

Москалькова оценила возможное введение COVID-паспортов

Ковидные паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, однако возникают вопросы о защите прав граждан, которым... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:35

2021-01-20T10:35

2021-01-20T10:35

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна москалькова

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ковидные паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, однако возникают вопросы о защите прав граждан, которым вакцинация не приемлема по состоянию здоровья, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова РИА Новости."Учитывая сегодняшние реалии в вопросах распространения COVID-19 и принятых ограничительных мер, "антиковидные паспорта" на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в вопросе противодействию пандемии. Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация – единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации",- сказала Москалькова.При этом омбудсмен отметила, что возникает вопрос о защите прав той категории граждан, которым вакцинация неприемлема по состоянию здоровья, из-за аллергии или беременности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593770881.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова