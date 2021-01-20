https://ria.ru/20210120/pasport-1593783656.html

Почти 60 процентов россиян выступили против "ковид-паспортов"

Почти 60 процентов россиян выступили против "ковид-паспортов"

Почти 60 процентов россиян выступили против введения "ковид-паспортов" для переболевших COVID-19 или сделавших прививку. Об этом свидетельствуют результаты... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:49

2021-01-20T09:49

2021-01-20T11:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

радий хабиров

республика башкортостан

общество

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Почти 60 процентов россиян выступили против введения "ковид-паспортов" для переболевших COVID-19 или сделавших прививку. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.Идею введения специального документа поддержали 12 процентов опрошенных, еще 29 процентов респондентов не смогли ответить на вопрос, нужен ли такой "паспорт".Среди людей, сделавших прививку или перенесших коронавирусную инфекцию, противников нововведения больше, чем его сторонников (55 и 18 процентов соответственно).Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер "ковид-паспортов". Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "антиковидных паспортов", которые будут получать жители республики с антителами, это позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей вакцинироваться от коронавируса. Отмечалось, что удостоверения для граждан, вакцинированных от коронавируса, будут действительны в течение года, а для переболевших инфекцией, у которых выработались титры антител выше десяти единиц, — в течение трех месяцев. Обладатели паспортов смогут тесно сидеть на трибунах спортивных залов, в театрах, ресторанах. Им дадут скидки при покупке путевок в башкирские санатории, абонементов в фитнес-центры и бассейны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/pasport-1593696990.html

https://ria.ru/20210119/bashkiriya-1593692193.html

республика башкортостан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, общество