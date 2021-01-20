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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/pasport-1593783656.html
Почти 60 процентов россиян выступили против "ковид-паспортов"
Почти 60 процентов россиян выступили против "ковид-паспортов"
Почти 60 процентов россиян выступили против введения "ковид-паспортов" для переболевших COVID-19 или сделавших прививку. Об этом свидетельствуют результаты... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:49
2021-01-20T11:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
республика башкортостан
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Почти 60 процентов россиян выступили против введения "ковид-паспортов" для переболевших COVID-19 или сделавших прививку. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.Идею введения специального документа поддержали 12 процентов опрошенных, еще 29 процентов респондентов не смогли ответить на вопрос, нужен ли такой "паспорт".Среди людей, сделавших прививку или перенесших коронавирусную инфекцию, противников нововведения больше, чем его сторонников (55 и 18 процентов соответственно).Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер "ковид-паспортов". Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "антиковидных паспортов", которые будут получать жители республики с антителами, это позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей вакцинироваться от коронавируса. Отмечалось, что удостоверения для граждан, вакцинированных от коронавируса, будут действительны в течение года, а для переболевших инфекцией, у которых выработались титры антител выше десяти единиц, — в течение трех месяцев. Обладатели паспортов смогут тесно сидеть на трибунах спортивных залов, в театрах, ресторанах. Им дадут скидки при покупке путевок в башкирские санатории, абонементов в фитнес-центры и бассейны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/pasport-1593696990.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, общество

Почти 60 процентов россиян выступили против "ковид-паспортов"

09:49 20.01.2021 (обновлено: 11:28 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате госпиталя для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники в палате госпиталя для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Почти 60 процентов россиян выступили против введения "ковид-паспортов" для переболевших COVID-19 или сделавших прививку. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.
Идею введения специального документа поддержали 12 процентов опрошенных, еще 29 процентов респондентов не смогли ответить на вопрос, нужен ли такой "паспорт".
Среди людей, сделавших прививку или перенесших коронавирусную инфекцию, противников нововведения больше, чем его сторонников (55 и 18 процентов соответственно).
Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер "ковид-паспортов". Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус.
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "антиковидных паспортов", которые будут получать жители республики с антителами, это позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей вакцинироваться от коронавируса. Отмечалось, что удостоверения для граждан, вакцинированных от коронавируса, будут действительны в течение года, а для переболевших инфекцией, у которых выработались титры антител выше десяти единиц, — в течение трех месяцев. Обладатели паспортов смогут тесно сидеть на трибунах спортивных залов, в театрах, ресторанах. Им дадут скидки при покупке путевок в башкирские санатории, абонементов в фитнес-центры и бассейны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировРеспублика БашкортостанОбщество
 
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