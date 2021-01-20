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В Москве в выходные ожидается оттепель
В Москве в выходные ожидается оттепель
Мокрый снег, дождь и оттепель до плюс 2 градусов ожидаются в Москве на выходных, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов, сообщила РИА Новости РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:00
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погода
москва
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и оттепель до плюс 2 градусов ожидаются в Москве на выходных, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В эти выходные погода у нас будет оттепельная, конечно, не соответствующая последней декаде января. В субботу 23 января и в воскресенье 24 января ожидается облачная погода, местами будут приниматься осадки в виде мокрого снега, а местами к нему будет примешиваться дождь. Температура воздуха в ночные часы около нуля градусов. Дневная температура в городе будет слабо положительная, порядка ноля - плюс двух градусов. А 24 числа может быть и повыше даже будет", - сказала Позднякова.По ее словам, температура воздуха будет выше климатической нормы почти на 10 градусов."То есть в начале недели 18 января у нас температура была на 10 градусов ниже нормы, а сейчас она будет на 10 градусов выше климатической нормы", - сказала Позднякова, добавив, что такие оттепели в январе не являются чем-то экстраординарным.
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погода, москва, общество

В Москве в выходные ожидается оттепель

11:00 20.01.2021 (обновлено: 11:30 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГолубь на кормушке для птиц в парке Дружбы в Москве
Голубь на кормушке для птиц в парке Дружбы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и оттепель до плюс 2 градусов ожидаются в Москве на выходных, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В эти выходные погода у нас будет оттепельная, конечно, не соответствующая последней декаде января. В субботу 23 января и в воскресенье 24 января ожидается облачная погода, местами будут приниматься осадки в виде мокрого снега, а местами к нему будет примешиваться дождь. Температура воздуха в ночные часы около нуля градусов. Дневная температура в городе будет слабо положительная, порядка ноля - плюс двух градусов. А 24 числа может быть и повыше даже будет", - сказала Позднякова.
По ее словам, температура воздуха будет выше климатической нормы почти на 10 градусов.
"То есть в начале недели 18 января у нас температура была на 10 градусов ниже нормы, а сейчас она будет на 10 градусов выше климатической нормы", - сказала Позднякова, добавив, что такие оттепели в январе не являются чем-то экстраординарным.
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