https://ria.ru/20210120/ottepel-1593793549.html

В Москве в выходные ожидается оттепель

В Москве в выходные ожидается оттепель

Мокрый снег, дождь и оттепель до плюс 2 градусов ожидаются в Москве на выходных, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов, сообщила РИА Новости РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:00

2021-01-20T11:00

2021-01-20T11:30

погода

москва

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и оттепель до плюс 2 градусов ожидаются в Москве на выходных, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В эти выходные погода у нас будет оттепельная, конечно, не соответствующая последней декаде января. В субботу 23 января и в воскресенье 24 января ожидается облачная погода, местами будут приниматься осадки в виде мокрого снега, а местами к нему будет примешиваться дождь. Температура воздуха в ночные часы около нуля градусов. Дневная температура в городе будет слабо положительная, порядка ноля - плюс двух градусов. А 24 числа может быть и повыше даже будет", - сказала Позднякова.По ее словам, температура воздуха будет выше климатической нормы почти на 10 градусов."То есть в начале недели 18 января у нас температура была на 10 градусов ниже нормы, а сейчас она будет на 10 градусов выше климатической нормы", - сказала Позднякова, добавив, что такие оттепели в январе не являются чем-то экстраординарным.

https://realty.ria.ru/20210118/sneg-1593469224.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество