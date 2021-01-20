https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593869208.html
Прокуратура проверит сообщения об отравлении 24 школьников в Тольятти
Прокуратура проверит сообщения об отравлении 24 школьников в Тольятти
Прокуратура проверяет информацию о том, что в школе города Тольятти Самарской области отравились 24 ребенка, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:56
2021-01-20T16:56
2021-01-20T16:56
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
самарская область
тольятти
происшествия
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САМАРА, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что в школе города Тольятти Самарской области отравились 24 ребенка, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства региона.По предварительным данным прокуратуры, у 24 учеников, обучавшихся в корпусе №1 школы №75 в Тольятти, выявлены признаки кишечной инфекции. По данным надзорного ведомства, в настоящее время состояние всех детей удовлетворительное."По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого прокуратура города Тольятти проводит проверку информации об отравлении детей в школе №75", - говорится в сообщении.Мэрия Тольятти в среду сообщила, что информация о том, что у 24 учеников школы обнаружены признаки кишечной инфекции поступила в департамент образования города 15 января. По данным администрации, все дети обследованы, чувствуют себя хорошо. По результатам бактериологического исследования у одного учащегося выявлена норовирусная инфекция, остальные анализы находятся в работе.По информации властей города, причины случившегося устанавливают специалисты территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора. В помещениях школы, включая пищеблок, проведена санитарная обработка и дезинфекция. На время проведения эпидемиологического расследования деятельность отдельно стоящего корпуса школы приостановлена, образовательный процесс для учащихся организован в дистанционной форме, говорится в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, тольятти, происшествия
САМАРА, 20 янв - РИА Новости.
Прокуратура проверяет информацию о том, что в школе города Тольятти Самарской области
отравились 24 ребенка, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства региона.
По предварительным данным прокуратуры, у 24 учеников, обучавшихся в корпусе №1 школы №75 в Тольятти, выявлены признаки кишечной инфекции. По данным надзорного ведомства, в настоящее время состояние всех детей удовлетворительное.
"По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого прокуратура города Тольятти проводит проверку информации об отравлении детей в школе №75", - говорится в сообщении.
Мэрия Тольятти в среду сообщила, что информация о том, что у 24 учеников школы обнаружены признаки кишечной инфекции поступила в департамент образования города 15 января. По данным администрации, все дети обследованы, чувствуют себя хорошо. По результатам бактериологического исследования у одного учащегося выявлена норовирусная инфекция, остальные анализы находятся в работе.
По информации властей города, причины случившегося устанавливают специалисты территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора
. В помещениях школы, включая пищеблок, проведена санитарная обработка и дезинфекция. На время проведения эпидемиологического расследования деятельность отдельно стоящего корпуса школы приостановлена, образовательный процесс для учащихся организован в дистанционной форме, говорится в сообщении.