https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593869208.html

Прокуратура проверит сообщения об отравлении 24 школьников в Тольятти

Прокуратура проверит сообщения об отравлении 24 школьников в Тольятти

Прокуратура проверяет информацию о том, что в школе города Тольятти Самарской области отравились 24 ребенка, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:56

2021-01-20T16:56

2021-01-20T16:56

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

самарская область

тольятти

происшествия

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САМАРА, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что в школе города Тольятти Самарской области отравились 24 ребенка, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства региона.По предварительным данным прокуратуры, у 24 учеников, обучавшихся в корпусе №1 школы №75 в Тольятти, выявлены признаки кишечной инфекции. По данным надзорного ведомства, в настоящее время состояние всех детей удовлетворительное."По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого прокуратура города Тольятти проводит проверку информации об отравлении детей в школе №75", - говорится в сообщении.Мэрия Тольятти в среду сообщила, что информация о том, что у 24 учеников школы обнаружены признаки кишечной инфекции поступила в департамент образования города 15 января. По данным администрации, все дети обследованы, чувствуют себя хорошо. По результатам бактериологического исследования у одного учащегося выявлена норовирусная инфекция, остальные анализы находятся в работе.По информации властей города, причины случившегося устанавливают специалисты территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора. В помещениях школы, включая пищеблок, проведена санитарная обработка и дезинфекция. На время проведения эпидемиологического расследования деятельность отдельно стоящего корпуса школы приостановлена, образовательный процесс для учащихся организован в дистанционной форме, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210117/otravlenie-1593394865.html

самарская область

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, тольятти, происшествия