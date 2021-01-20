https://ria.ru/20210120/obedinenie-1593797789.html

"Патриоты России" обсудят объединение с эсерами и "За правду" на пленуме

"Патриоты России" обсудят объединение с эсерами и "За правду" на пленуме

Партия "Патриоты России" обсудит вопрос объединения со "Справедливой Россией" и "За правду" в четверг на пленуме центрального совета, если это произойдет, новое РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:16

2021-01-20T11:16

2021-01-20T11:27

партия "за правду"

надежда корнеева

справедливая россия

госдума рф

патриоты россии

политика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Партия "Патриоты России" обсудит вопрос объединения со "Справедливой Россией" и "За правду" в четверг на пленуме центрального совета, если это произойдет, новое объединение планирует участвовать в выборах в Госдуму, рассказала РИА Новости зампред "Патриотов России" Надежда Корнеева."Мы всегда поддерживали объединение всех левопатриотических сил и сами неоднократно были инициаторами объединений... Мы будем очень серьезно обсуждать эту инициативу. У нас завтра будет пленум у центрального политсовета, где среди других вопросов этот вопрос мы серьезно обсудим. И завтра будет уже какой-то ответ", - сообщила Корнеева.По ее словам, если объединение образуется, то оно пойдет на выборы в Госдуму.В свою очередь в партии "За правду" заявили, что в четверг они тоже проведут проведут заседание ЦК, на котором обсудят вопрос объединения с СР и "Патриотами России".

https://ria.ru/20201223/vybory-1590549718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "за правду", надежда корнеева, справедливая россия, госдума рф, патриоты россии, политика