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"Патриоты России" обсудят объединение с эсерами и "За правду" на пленуме
"Патриоты России" обсудят объединение с эсерами и "За правду" на пленуме
Партия "Патриоты России" обсудит вопрос объединения со "Справедливой Россией" и "За правду" в четверг на пленуме центрального совета, если это произойдет, новое РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:16
2021-01-20T11:16
2021-01-20T11:27
партия "за правду"
надежда корнеева
справедливая россия
госдума рф
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Партия "Патриоты России" обсудит вопрос объединения со "Справедливой Россией" и "За правду" в четверг на пленуме центрального совета, если это произойдет, новое объединение планирует участвовать в выборах в Госдуму, рассказала РИА Новости зампред "Патриотов России" Надежда Корнеева."Мы всегда поддерживали объединение всех левопатриотических сил и сами неоднократно были инициаторами объединений... Мы будем очень серьезно обсуждать эту инициативу. У нас завтра будет пленум у центрального политсовета, где среди других вопросов этот вопрос мы серьезно обсудим. И завтра будет уже какой-то ответ", - сообщила Корнеева.По ее словам, если объединение образуется, то оно пойдет на выборы в Госдуму.В свою очередь в партии "За правду" заявили, что в четверг они тоже проведут проведут заседание ЦК, на котором обсудят вопрос объединения с СР и "Патриотами России".
https://ria.ru/20201223/vybory-1590549718.html
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партия "за правду", надежда корнеева, справедливая россия, госдума рф, патриоты россии, политика