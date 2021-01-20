Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/obedinenie-1593797789.html
"Патриоты России" обсудят объединение с эсерами и "За правду" на пленуме
"Патриоты России" обсудят объединение с эсерами и "За правду" на пленуме
Партия "Патриоты России" обсудит вопрос объединения со "Справедливой Россией" и "За правду" в четверг на пленуме центрального совета, если это произойдет, новое РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:16
2021-01-20T11:27
партия "за правду"
надежда корнеева
справедливая россия
госдума рф
патриоты россии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/145576/32/1455763230_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_1feefa886ad3a3e7bd1f797d8044ebcd.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Партия "Патриоты России" обсудит вопрос объединения со "Справедливой Россией" и "За правду" в четверг на пленуме центрального совета, если это произойдет, новое объединение планирует участвовать в выборах в Госдуму, рассказала РИА Новости зампред "Патриотов России" Надежда Корнеева."Мы всегда поддерживали объединение всех левопатриотических сил и сами неоднократно были инициаторами объединений... Мы будем очень серьезно обсуждать эту инициативу. У нас завтра будет пленум у центрального политсовета, где среди других вопросов этот вопрос мы серьезно обсудим. И завтра будет уже какой-то ответ", - сообщила Корнеева.По ее словам, если объединение образуется, то оно пойдет на выборы в Госдуму.В свою очередь в партии "За правду" заявили, что в четверг они тоже проведут проведут заседание ЦК, на котором обсудят вопрос объединения с СР и "Патриотами России".
https://ria.ru/20201223/vybory-1590549718.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/145576/32/1455763230_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_81629b42b1ee93c1ea39714d33e99782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
партия "за правду", надежда корнеева, справедливая россия, госдума рф, патриоты россии, политика

"Патриоты России" обсудят объединение с эсерами и "За правду" на пленуме

11:16 20.01.2021 (обновлено: 11:27 20.01.2021)
 
© Фото : Политическая партия "Патриоты России"Митинг партии "Патриоты России"
Митинг партии Патриоты России - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : Политическая партия "Патриоты России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Партия "Патриоты России" обсудит вопрос объединения со "Справедливой Россией" и "За правду" в четверг на пленуме центрального совета, если это произойдет, новое объединение планирует участвовать в выборах в Госдуму, рассказала РИА Новости зампред "Патриотов России" Надежда Корнеева.
"Мы всегда поддерживали объединение всех левопатриотических сил и сами неоднократно были инициаторами объединений... Мы будем очень серьезно обсуждать эту инициативу. У нас завтра будет пленум у центрального политсовета, где среди других вопросов этот вопрос мы серьезно обсудим. И завтра будет уже какой-то ответ", - сообщила Корнеева.
По ее словам, если объединение образуется, то оно пойдет на выборы в Госдуму.
В свою очередь в партии "За правду" заявили, что в четверг они тоже проведут проведут заседание ЦК, на котором обсудят вопрос объединения с СР и "Патриотами России".
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 13:10
Памфилова предсказала высокую конкуренцию на выборах в Госдуму
 
Партия "За правду"Надежда КорнееваСправедливая РоссияГосдума РФПатриоты РоссииПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт: Россия не в первый раз берет у американцев еду на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
Лента новостейМолния