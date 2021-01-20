Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210120/nyusha-1593705299.html
Певица Нюша исполнила страстный танец в шелковом платье
Певица Нюша исполнила страстный танец в шелковом платье
Певица Нюша (Анна Шурочкина) разместила в TikTok видео, на котором исполняет страстный танец в длинном шелковом платье серебристого цвета. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:42
2021-01-20T00:42
tiktok
егор крид
ариана гранде
шоубиз
знаменитости
звезды
нюша шурочкина (анна шурочкина)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593707477_0:241:900:747_1920x0_80_0_0_8d8f22af6f94d9e030762052160f4d7c.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) разместила в TikTok видео, на котором исполняет страстный танец в длинном шелковом платье серебристого цвета. В ролике поп-звезда находится в коридоре. Под мелодичный трек "Nasty party" в исполнении Арианы Гранды и Сиары она ритмично двигает бедрами и изображает телом "волны".За несколько часов публикация набрала почти двести тысяч просмотров и девять тысяч лайков. В комментариях зрители пишут, что танцы Нюши — это "отдельный вид искусства". "Какая же она красивая", "Как всегда великолепна", — отметили пользователи.Некоторые предположили, что Нюша станцевала для экс-возлюбленного Егора Крида, с которым встречалась с 2014-го по 2016 год.Недавно стало известно, что у музыканта роман с тиктокершей Валей Карнавал. "Поздно уже. Егор с Валюхой", — ответил один из пользователей. Нюша на эти предположения никак не отреагировала. С 2017 года она счастлива в браке с Игорем Сивовым, главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. В 2018 году у них родилась дочь, которую назвали необычным именем Симба.
https://ria.ru/20201209/krid-1588383570.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593707477_0:156:900:831_1920x0_80_0_0_69b012561de590f39088511f5e1d189a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, егор крид, ариана гранде, знаменитости, звезды, нюша шурочкина (анна шурочкина)

Певица Нюша исполнила страстный танец в шелковом платье

00:42 20.01.2021
 
© @nyusha_nyusha/TikTokКадр видео со страницы Нюши в TikTok
Кадр видео со страницы Нюши в TikTok - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© @nyusha_nyusha/TikTok
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) разместила в TikTok видео, на котором исполняет страстный танец в длинном шелковом платье серебристого цвета.
В ролике поп-звезда находится в коридоре. Под мелодичный трек "Nasty party" в исполнении Арианы Гранды и Сиары она ритмично двигает бедрами и изображает телом "волны".
За несколько часов публикация набрала почти двести тысяч просмотров и девять тысяч лайков. В комментариях зрители пишут, что танцы Нюши — это "отдельный вид искусства".
"Какая же она красивая", "Как всегда великолепна", — отметили пользователи.
Некоторые предположили, что Нюша станцевала для экс-возлюбленного Егора Крида, с которым встречалась с 2014-го по 2016 год.
Недавно стало известно, что у музыканта роман с тиктокершей Валей Карнавал. "Поздно уже. Егор с Валюхой", — ответил один из пользователей.
Нюша на эти предположения никак не отреагировала. С 2017 года она счастлива в браке с Игорем Сивовым, главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. В 2018 году у них родилась дочь, которую назвали необычным именем Симба.
Егор Крид feat. Nyusha - Mr. & Mrs. Smith - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 13:36Шоубиз
Нюша и Егор Крид сыграли свадьбу в клипе Mr. & Mrs. Smith
 
ШоубизTikTokЕгор КридАриана ГрандеЗнаменитостизвездыНюша Шурочкина (Анна Шурочкина)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Российские миротворцы сопроводили новую колонну с беженцами в Карабахе
07:07В депздраве Москвы начал работать робот-диагност Архимед
07:03Глава ДНР готов к новому витку эскалации с Украиной
07:02CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона
06:58В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
Лента новостейМолния