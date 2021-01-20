https://ria.ru/20210120/nyusha-1593705299.html

Певица Нюша исполнила страстный танец в шелковом платье

Певица Нюша исполнила страстный танец в шелковом платье

Певица Нюша (Анна Шурочкина) разместила в TikTok видео, на котором исполняет страстный танец в длинном шелковом платье серебристого цвета. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T00:42

2021-01-20T00:42

2021-01-20T00:42

tiktok

егор крид

ариана гранде

шоубиз

знаменитости

звезды

нюша шурочкина (анна шурочкина)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593707477_0:241:900:747_1920x0_80_0_0_8d8f22af6f94d9e030762052160f4d7c.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) разместила в TikTok видео, на котором исполняет страстный танец в длинном шелковом платье серебристого цвета. В ролике поп-звезда находится в коридоре. Под мелодичный трек "Nasty party" в исполнении Арианы Гранды и Сиары она ритмично двигает бедрами и изображает телом "волны".За несколько часов публикация набрала почти двести тысяч просмотров и девять тысяч лайков. В комментариях зрители пишут, что танцы Нюши — это "отдельный вид искусства". "Какая же она красивая", "Как всегда великолепна", — отметили пользователи.Некоторые предположили, что Нюша станцевала для экс-возлюбленного Егора Крида, с которым встречалась с 2014-го по 2016 год.Недавно стало известно, что у музыканта роман с тиктокершей Валей Карнавал. "Поздно уже. Егор с Валюхой", — ответил один из пользователей. Нюша на эти предположения никак не отреагировала. С 2017 года она счастлива в браке с Игорем Сивовым, главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. В 2018 году у них родилась дочь, которую назвали необычным именем Симба.

https://ria.ru/20201209/krid-1588383570.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, егор крид, ариана гранде, знаменитости, звезды, нюша шурочкина (анна шурочкина)