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Певица Нюша исполнила страстный танец в шелковом платье
Певица Нюша исполнила страстный танец в шелковом платье
Певица Нюша (Анна Шурочкина) разместила в TikTok видео, на котором исполняет страстный танец в длинном шелковом платье серебристого цвета. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:42
2021-01-20T00:42
2021-01-20T00:42
tiktok
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ариана гранде
шоубиз
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нюша шурочкина (анна шурочкина)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) разместила в TikTok видео, на котором исполняет страстный танец в длинном шелковом платье серебристого цвета. В ролике поп-звезда находится в коридоре. Под мелодичный трек "Nasty party" в исполнении Арианы Гранды и Сиары она ритмично двигает бедрами и изображает телом "волны".За несколько часов публикация набрала почти двести тысяч просмотров и девять тысяч лайков. В комментариях зрители пишут, что танцы Нюши — это "отдельный вид искусства". "Какая же она красивая", "Как всегда великолепна", — отметили пользователи.Некоторые предположили, что Нюша станцевала для экс-возлюбленного Егора Крида, с которым встречалась с 2014-го по 2016 год.Недавно стало известно, что у музыканта роман с тиктокершей Валей Карнавал. "Поздно уже. Егор с Валюхой", — ответил один из пользователей. Нюша на эти предположения никак не отреагировала. С 2017 года она счастлива в браке с Игорем Сивовым, главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. В 2018 году у них родилась дочь, которую назвали необычным именем Симба.
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tiktok, егор крид, ариана гранде, знаменитости, звезды, нюша шурочкина (анна шурочкина)
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Певица Нюша (Анна Шурочкина) разместила
в TikTok видео, на котором исполняет страстный танец в длинном шелковом платье серебристого цвета.
В ролике поп-звезда находится в коридоре. Под мелодичный трек "Nasty party" в исполнении Арианы Гранды и Сиары она ритмично двигает бедрами и изображает телом "волны".
За несколько часов публикация набрала почти двести тысяч просмотров и девять тысяч лайков. В комментариях зрители пишут, что танцы Нюши — это "отдельный вид искусства".
"Какая же она красивая", "Как всегда великолепна", — отметили пользователи.
Некоторые предположили, что Нюша станцевала для экс-возлюбленного Егора Крида, с которым встречалась с 2014-го по 2016 год.
Недавно стало известно
, что у музыканта роман с тиктокершей Валей Карнавал. "Поздно уже. Егор с Валюхой", — ответил один из пользователей.
Нюша на эти предположения никак не отреагировала. С 2017 года она счастлива в браке с Игорем Сивовым, главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. В 2018 году у них родилась дочь, которую назвали необычным именем Симба.