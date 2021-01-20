https://ria.ru/20210120/niva-1593773146.html

Немецкий журнал оценил новое поколение Lada Niva

Немецкий журнал оценил новое поколение Lada Niva

Немецкий журнал Stern оценил новое поколение российского внедорожника Lada Niva. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T07:41

2021-01-20T07:41

2021-01-20T11:45

renault nissan (альянс)

авто

автоваз

lada

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593309034_99:0:2602:1408_1920x0_80_0_0_3d92f5b846d8ac0d7889a17f1b36afba.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Немецкий журнал Stern оценил новое поколение российского внедорожника Lada Niva.Ранее в "АвтоВАЗе" сообщили, что полностью новое поколение Lada Niva, которое создадут на платформе альянса Renault — Nissan, появится в 2024 году. Автомобиль получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой — и будет базироваться на платформе CMF-B. Новую Lada Niva будут предлагать и за пределами российского рынка.По мнению журналиста Гернота Крампера, Lada Niva — легендарная модель, но она устарела. При этом, несмотря на насмешки, она по-прежнему относится к числу самых значимых внедорожников в мире, добавил он."Всякий раз, когда дело доходит до тяжелой работы в лесу и горах, российская машина выделяется среди других из-за своей прочности и низкой цены", — отметил журналист.Как пишет Крампер, вместо "научно-фантастических" форм концепта 4x4 Vision, представленного на Московском автосалоне в 2018 году, новое поколение Niva делает ставку на "более коробчатую" форму. По словам обозревателя издания, новое поколение автомобиля останется в бюджетном сегменте, что предоставит ему уникальные возможности на рынке. "Он (автомобиль. — Прим. ред.) должен оставаться рабочей лошадкой для использования в экстремальных условиях, имея большой дорожный просвет, короткоходную коробку передач и прочную конструкцию", — заключил Крампер.

https://ria.ru/20210106/patriot-1592094767.html

https://ria.ru/20210111/avtovaz-1592595232.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

renault nissan (альянс), авто, автоваз, lada, в мире