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Немецкий журнал оценил новое поколение Lada Niva
Немецкий журнал оценил новое поколение Lada Niva
Немецкий журнал Stern оценил новое поколение российского внедорожника Lada Niva. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T07:41
2021-01-20T11:45
renault nissan (альянс)
авто
автоваз
lada
в мире
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Немецкий журнал Stern оценил новое поколение российского внедорожника Lada Niva.Ранее в "АвтоВАЗе" сообщили, что полностью новое поколение Lada Niva, которое создадут на платформе альянса Renault — Nissan, появится в 2024 году. Автомобиль получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой — и будет базироваться на платформе CMF-B. Новую Lada Niva будут предлагать и за пределами российского рынка.По мнению журналиста Гернота Крампера, Lada Niva — легендарная модель, но она устарела. При этом, несмотря на насмешки, она по-прежнему относится к числу самых значимых внедорожников в мире, добавил он."Всякий раз, когда дело доходит до тяжелой работы в лесу и горах, российская машина выделяется среди других из-за своей прочности и низкой цены", — отметил журналист.Как пишет Крампер, вместо "научно-фантастических" форм концепта 4x4 Vision, представленного на Московском автосалоне в 2018 году, новое поколение Niva делает ставку на "более коробчатую" форму. По словам обозревателя издания, новое поколение автомобиля останется в бюджетном сегменте, что предоставит ему уникальные возможности на рынке. "Он (автомобиль. — Прим. ред.) должен оставаться рабочей лошадкой для использования в экстремальных условиях, имея большой дорожный просвет, короткоходную коробку передач и прочную конструкцию", — заключил Крампер.
https://ria.ru/20210106/patriot-1592094767.html
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renault nissan (альянс), авто, автоваз, lada, в мире

Немецкий журнал оценил новое поколение Lada Niva

07:41 20.01.2021 (обновлено: 11:45 20.01.2021)
 
© LADAНовое поколение российского внедорожника Lada Niva
Новое поколение российского внедорожника Lada Niva - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© LADA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Немецкий журнал Stern оценил новое поколение российского внедорожника Lada Niva.
Ранее в "АвтоВАЗе" сообщили, что полностью новое поколение Lada Niva, которое создадут на платформе альянса Renault — Nissan, появится в 2024 году. Автомобиль получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой — и будет базироваться на платформе CMF-B. Новую Lada Niva будут предлагать и за пределами российского рынка.
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По мнению журналиста Гернота Крампера, Lada Niva — легендарная модель, но она устарела. При этом, несмотря на насмешки, она по-прежнему относится к числу самых значимых внедорожников в мире, добавил он.
"Всякий раз, когда дело доходит до тяжелой работы в лесу и горах, российская машина выделяется среди других из-за своей прочности и низкой цены", — отметил журналист.
Как пишет Крампер, вместо "научно-фантастических" форм концепта 4x4 Vision, представленного на Московском автосалоне в 2018 году, новое поколение Niva делает ставку на "более коробчатую" форму.
"Дизайн демонстрирует, что характерные элементы Niva, такие как круглые фары и высоко установленные продолговатые указатели поворота, остаются. Открытые колесные арки и более громоздкие бамперы придают Niva привычный на сегодняшний день внедорожный вид", — указывает он.
По словам обозревателя издания, новое поколение автомобиля останется в бюджетном сегменте, что предоставит ему уникальные возможности на рынке.
"Он (автомобиль. — Прим. ред.) должен оставаться рабочей лошадкой для использования в экстремальных условиях, имея большой дорожный просвет, короткоходную коробку передач и прочную конструкцию", — заключил Крампер.
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