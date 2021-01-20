https://ria.ru/20210120/neft-1593808520.html

Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку "Дружбы"

Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку "Дружбы"

Белоруссия в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку "Дружбы" до 22 января, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:04

2021-01-20T12:04

2021-01-20T12:51

игорь демин

транснефть

одесса

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Белоруссия в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку "Дружбы" до 22 января, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин."В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка "Дружбы") до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь", - сообщил он.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу."Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% - привилегированные.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/neft-1592866262.html

одесса

белоруссия

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игорь демин, транснефть, одесса, белоруссия, экономика