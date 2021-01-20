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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/napitok-1593884315.html
Назван напиток с антикоронавирусным эффектом
Назван напиток с антикоронавирусным эффектом
Черный чай дезактивирует SARS-CoV-2 в слюне человека. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Киото. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:05
2021-01-20T19:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
киото (город)
бразилия
сша
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Черный чай дезактивирует SARS-CoV-2 в слюне человека. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Киото. Отмечается, что при обработке чайных листьев образуются биологически активные соединения. Они отличаются в зависимости от сорта чая. Ученые обнаружили, что галлат эпигаллокатехина, теафлавин-3,3'-дигаллат и азиненсин A способны "выключить" коронавирус.В ходе экспериментов ученые взяли на пробу слюну пяти болеющих COVID-19 добровольцев, которую затем смешивали в пробирке с зеленым и черным чаем. Для контроля изменений использовалась дистиллированная вода, которую также добавили в сосуд со слюной заразившихся. Эксперимент показал, что черный чай, в отличие от зеленого, способствовал падению титра вируса до необнаружимого уровня по сравнению с дистиллированной водой.Вместе с тем специалисты отметили, что данный эффект может быть краткосрочен.Ученые считают, что если эффект продлится несколько часов, то чай можно рекомендовать в качестве напитка или для полосканий, чтобы снизить заболеваемость COVID-19. Они призвали провести исследование и проверить действие напитка на коронавирус в организме человека.С момента начала вспышки коронавируса в мире выявили более 94 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210106/rak-1592165736.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, киото (город), бразилия, сша, в мире

Назван напиток с антикоронавирусным эффектом

18:05 20.01.2021 (обновлено: 19:00 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник школьной столовой
Сотрудник школьной столовой - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Черный чай дезактивирует SARS-CoV-2 в слюне человека. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Киото.
Отмечается, что при обработке чайных листьев образуются биологически активные соединения. Они отличаются в зависимости от сорта чая. Ученые обнаружили, что галлат эпигаллокатехина, теафлавин-3,3'-дигаллат и азиненсин A способны "выключить" коронавирус.
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Назван напиток, предотвращающий рак
В ходе экспериментов ученые взяли на пробу слюну пяти болеющих COVID-19 добровольцев, которую затем смешивали в пробирке с зеленым и черным чаем. Для контроля изменений использовалась дистиллированная вода, которую также добавили в сосуд со слюной заразившихся. Эксперимент показал, что черный чай, в отличие от зеленого, способствовал падению титра вируса до необнаружимого уровня по сравнению с дистиллированной водой.
Вместе с тем специалисты отметили, что данный эффект может быть краткосрочен.
"Важно определить, как долго будет продолжаться противовирусный эффект чая, прежде чем вирус снова накопится в слюне и достигнет достаточно высокого уровня для передачи инфекции другим людям", - говорится в исследовании.
Ученые считают, что если эффект продлится несколько часов, то чай можно рекомендовать в качестве напитка или для полосканий, чтобы снизить заболеваемость COVID-19. Они призвали провести исследование и проверить действие напитка на коронавирус в организме человека.
С момента начала вспышки коронавируса в мире выявили более 94 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Киото (город)БразилияСШАВ мире
 
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