https://ria.ru/20210120/napitok-1593884315.html

Назван напиток с антикоронавирусным эффектом

Назван напиток с антикоронавирусным эффектом

Черный чай дезактивирует SARS-CoV-2 в слюне человека. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Киото. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:05

2021-01-20T18:05

2021-01-20T19:00

распространение коронавируса

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Черный чай дезактивирует SARS-CoV-2 в слюне человека. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Киото. Отмечается, что при обработке чайных листьев образуются биологически активные соединения. Они отличаются в зависимости от сорта чая. Ученые обнаружили, что галлат эпигаллокатехина, теафлавин-3,3'-дигаллат и азиненсин A способны "выключить" коронавирус.В ходе экспериментов ученые взяли на пробу слюну пяти болеющих COVID-19 добровольцев, которую затем смешивали в пробирке с зеленым и черным чаем. Для контроля изменений использовалась дистиллированная вода, которую также добавили в сосуд со слюной заразившихся. Эксперимент показал, что черный чай, в отличие от зеленого, способствовал падению титра вируса до необнаружимого уровня по сравнению с дистиллированной водой.Вместе с тем специалисты отметили, что данный эффект может быть краткосрочен.Ученые считают, что если эффект продлится несколько часов, то чай можно рекомендовать в качестве напитка или для полосканий, чтобы снизить заболеваемость COVID-19. Они призвали провести исследование и проверить действие напитка на коронавирус в организме человека.С момента начала вспышки коронавируса в мире выявили более 94 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/rak-1592165736.html

https://rsport.ria.ru/20201215/kakao-1589325268.html

киото (город)

бразилия

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, киото (город), бразилия, сша, в мире