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Мурашко заявил, что смешанных случаев гриппа и коронавируса в России нет
Мурашко заявил, что смешанных случаев гриппа и коронавируса в России нет
От гриппа вакцинированы 60% россиян, смешанных случаев гриппа и коронавируса в России нет, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:22
2021-01-20T11:22
2021-01-20T12:16
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. От гриппа вакцинированы 60% россиян, смешанных случаев гриппа и коронавируса в России нет, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."В 2020 году реализован пакет масштабнейших инновационных проектов. Например, вакцинация против гриппа – 60% населения, что позволило предотвратить сочетание инфекций гриппа и коронавируса. Сегодня этого нет", - сказал он, выступая в Совете Федерации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество