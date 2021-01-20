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Мурашко рассказал об объеме гражданского оборота вакцины "Спутник V"
Мурашко рассказал об объеме гражданского оборота вакцины "Спутник V"
Более 375 тысяч доз вакцины "Спутник V" введено в гражданский оборот на этой неделе, наращивание поставок вакцины в регионы продолжается, заявил министр... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:41
2021-01-20T09:41
2021-01-20T09:45
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 375 тысяч доз вакцины "Спутник V" введено в гражданский оборот на этой неделе, наращивание поставок вакцины в регионы продолжается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании с представителями регионов."На этой неделе в гражданский оборот введено уже более 375 тысяч двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V". Продолжается наращивание поставок вакцины в регионы",- сказал Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество