https://ria.ru/20210120/mks-1593920617.html

На МКС восстановили работу российской системы получения кислорода

На МКС восстановили работу российской системы получения кислорода

Работа российской системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая отказала в среду на Международной космической станции, восстановлена, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T21:29

2021-01-20T21:29

2021-01-20T21:41

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

центр управления полетами

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Работа российской системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая отказала в среду на Международной космической станции, восстановлена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Ранее космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами об отказе "Электрона-ВМ"."Согласно плану работ, сегодня была выключена и снова включена система "Электрон-ВМ". Оборудование работает штатно", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".Система, находящаяся в российском модуле "Звезда", многократно выходила из строя в октябре и декабре 2020 года.Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210120/mks-1593836596.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос