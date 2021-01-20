https://ria.ru/20210120/mks-1593920617.html
На МКС восстановили работу российской системы получения кислорода
На МКС восстановили работу российской системы получения кислорода
Работа российской системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая отказала в среду на Международной космической станции, восстановлена, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T21:29
2021-01-20T21:29
2021-01-20T21:41
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
центр управления полетами
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Работа российской системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая отказала в среду на Международной космической станции, восстановлена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Ранее космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами об отказе "Электрона-ВМ"."Согласно плану работ, сегодня была выключена и снова включена система "Электрон-ВМ". Оборудование работает штатно", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".Система, находящаяся в российском модуле "Звезда", многократно выходила из строя в октябре и декабре 2020 года.Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210120/mks-1593836596.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос