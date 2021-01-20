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Наука
https://ria.ru/20210120/mks-1593830894.html
"Роскосмос" объяснил отключение кондиционера на МКС
"Роскосмос" объяснил отключение кондиционера на МКС
Отключение системы кондиционирования воздуха в российском сегменте Международной космической станции вызвано особенностями ее работы, кондиционер скоро вновь... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:38
2021-01-20T13:57
наука
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Отключение системы кондиционирования воздуха в российском сегменте Международной космической станции вызвано особенностями ее работы, кондиционер скоро вновь запустят, заявили РИА Новости в "Роскосмосе".Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами, что одна из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте МКС отключилась.В российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" объяснил отключение кондиционера на МКС

13:38 20.01.2021 (обновлено: 13:57 20.01.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Отключение системы кондиционирования воздуха в российском сегменте Международной космической станции вызвано особенностями ее работы, кондиционер скоро вновь запустят, заявили РИА Новости в "Роскосмосе".
Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами, что одна из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте МКС отключилась.

"Отключение системы кондиционирования является особенностью ее работы и рассмотрено в эксплуатационной документации. Ее включение планируется в ближайшее время с учетом проведения работ экипажем на борту. Экипажу и станции ничего не угрожает", — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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