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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210120/mks-1593816800.html
На МКС отказала одна из двух российских систем кондиционирования воздуха
На МКС отказала одна из двух российских систем кондиционирования воздуха
Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об отказе одной из двух систем кондиционирования воздуха РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:45
2021-01-20T13:15
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об отказе одной из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте Международной космической станции."В 09:20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2 (системы кондиционирования воздуха. — Прим. ред.)", — сказал Рыжиков специалисту ЦУП. Трансляцию переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведет НАСА.В российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.В октябре в промежуточной камере модуля "Звезда" на МКС обнаружилась трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Ее заделали, но тогда же в "Роскосмосе" отметили, что воздух может утекать в другом месте.В декабре стало известно, что на станции заканчиваются запасы воздуха для восполнения утечки. В связи с этим специалисты из Центра управления полетами попросили экипаж станции найти трещину в том же модуле. Помимо этого, они предложили держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой.В январе поиски трещины приостановили, их продолжат в середине февраля, когда на станцию прибудет "Прогресс МС-16". Грузовой корабль Cygnus, прибытие которого также ожидается в следующем месяце, доставит на МКС компоненты воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения утечки.
https://ria.ru/20210119/mks-1593746848.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса

На МКС отказала одна из двух российских систем кондиционирования воздуха

12:45 20.01.2021 (обновлено: 13:15 20.01.2021)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об отказе одной из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте Международной космической станции.
"В 09:20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2 (системы кондиционирования воздуха. — Прим. ред.)", — сказал Рыжиков специалисту ЦУП. Трансляцию переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведет НАСА.
В российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 20:46Наука
В ЦУП объяснили ситуацию с едой российских космонавтов на МКС
В октябре в промежуточной камере модуля "Звезда" на МКС обнаружилась трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Ее заделали, но тогда же в "Роскосмосе" отметили, что воздух может утекать в другом месте.
В декабре стало известно, что на станции заканчиваются запасы воздуха для восполнения утечки. В связи с этим специалисты из Центра управления полетами попросили экипаж станции найти трещину в том же модуле. Помимо этого, они предложили держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой.
В январе поиски трещины приостановили, их продолжат в середине февраля, когда на станцию прибудет "Прогресс МС-16". Грузовой корабль Cygnus, прибытие которого также ожидается в следующем месяце, доставит на МКС компоненты воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения утечки.
 
Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаНАСА
 
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