https://ria.ru/20210120/mks-1593816800.html

На МКС отказала одна из двух российских систем кондиционирования воздуха

На МКС отказала одна из двух российских систем кондиционирования воздуха

Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об отказе одной из двух систем кондиционирования воздуха РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:45

2021-01-20T12:45

2021-01-20T13:15

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об отказе одной из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте Международной космической станции."В 09:20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2 (системы кондиционирования воздуха. — Прим. ред.)", — сказал Рыжиков специалисту ЦУП. Трансляцию переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведет НАСА.В российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.В октябре в промежуточной камере модуля "Звезда" на МКС обнаружилась трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Ее заделали, но тогда же в "Роскосмосе" отметили, что воздух может утекать в другом месте.В декабре стало известно, что на станции заканчиваются запасы воздуха для восполнения утечки. В связи с этим специалисты из Центра управления полетами попросили экипаж станции найти трещину в том же модуле. Помимо этого, они предложили держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой.В январе поиски трещины приостановили, их продолжат в середине февраля, когда на станцию прибудет "Прогресс МС-16". Грузовой корабль Cygnus, прибытие которого также ожидается в следующем месяце, доставит на МКС компоненты воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения утечки.

https://ria.ru/20210119/mks-1593746848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса