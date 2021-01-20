https://ria.ru/20210120/mironov-1593803710.html

Миронов надеется сохранить лидерство в новой объединенной партии

Миронов надеется сохранить лидерство в новой объединенной партии

Лидер СР Сергей Миронов заявил, что надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:46

2021-01-20T11:46

2021-01-20T11:46

сергей миронов

справедливая россия

патриоты россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:0:1505:846_1920x0_80_0_0_a3cf13b865159aa2cd6644f891434efe.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лидер СР Сергей Миронов заявил, что надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии.Ранее Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время.Как рассказал Миронов, объединение происходит "на базе парламентской партии "Справедливая Россия".Также он сказал, что название новой партии будет длинным. "Короткое же название будет звучать так: " Справедливая Россия-За правду", - отметил Миронов.

https://ria.ru/20210115/mironov-1593221322.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, патриоты россии, политика