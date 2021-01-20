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Миронов надеется сохранить лидерство в новой объединенной партии
Миронов надеется сохранить лидерство в новой объединенной партии
Лидер СР Сергей Миронов заявил, что надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:46
2021-01-20T11:46
сергей миронов
справедливая россия
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лидер СР Сергей Миронов заявил, что надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии.Ранее Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время.Как рассказал Миронов, объединение происходит "на базе парламентской партии "Справедливая Россия".Также он сказал, что название новой партии будет длинным. "Короткое же название будет звучать так: " Справедливая Россия-За правду", - отметил Миронов.
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сергей миронов, справедливая россия, патриоты россии, политика

Миронов надеется сохранить лидерство в новой объединенной партии

11:46 20.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лидер СР Сергей Миронов заявил, что надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии.
Ранее Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время.

"Председатель будет один. Надеюсь, коллеги поддержат мою кандидатуру, будут два сопредседателя", - сообщил он журналистам в среду.

Как рассказал Миронов, объединение происходит "на базе парламентской партии "Справедливая Россия".
Также он сказал, что название новой партии будет длинным. "Короткое же название будет звучать так: " Справедливая Россия-За правду", - отметил Миронов.
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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