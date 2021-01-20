https://ria.ru/20210120/mironov-1593803710.html
Миронов надеется сохранить лидерство в новой объединенной партии
Миронов надеется сохранить лидерство в новой объединенной партии
Лидер СР Сергей Миронов заявил, что надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:46
2021-01-20T11:46
2021-01-20T11:46
сергей миронов
справедливая россия
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лидер СР Сергей Миронов заявил, что надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии.Ранее Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время.Как рассказал Миронов, объединение происходит "на базе парламентской партии "Справедливая Россия".Также он сказал, что название новой партии будет длинным. "Короткое же название будет звучать так: " Справедливая Россия-За правду", - отметил Миронов.
https://ria.ru/20210115/mironov-1593221322.html
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сергей миронов, справедливая россия, патриоты россии, политика