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В Милане ужесточили правила курения на открытом воздухе
В Милане ужесточили правила курения на открытом воздухе
Власти Милана ужесточили правила курения на открытом воздухе: вступившее в силу во вторник распоряжение мэрии запрещает употреблять табак в радиусе 10 метров от РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:55
2021-01-20T16:55
2021-01-20T16:55
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РИМ, 20 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Власти Милана ужесточили правила курения на открытом воздухе: вступившее в силу во вторник распоряжение мэрии запрещает употреблять табак в радиусе 10 метров от других людей. Исключение составляют так называемые "изолированные пространства".Согласно сообщению, свободными от курения стали остановки общественного транспорта, парки, кладбища и спортивные сооружения, детские городки и площадки для выгула собак.С 1 января 2025 года запрет на курение будет распространен на все открытые общественные места, заявили в мэрии.Для нарушителей антитабачных мер предусмотрены штрафы от 40 до 240 евро. Как ожидается, их начнут применять постепенно, чтобы дать курильщикам привыкнуть к новым правилам.Кроме того, миланские власти обязали все автозаправочные станции установить зарядки для электромобилей к 2023 году.
https://ria.ru/20201119/kurenie-1585274154.html
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курение, милан, италия, в мире
РИМ, 20 янв – РИА Новости, Александр Логунов.
Власти Милана
ужесточили правила курения на открытом воздухе: вступившее в силу во вторник распоряжение мэрии запрещает употреблять табак в радиусе 10 метров от других людей. Исключение составляют так называемые "изолированные пространства".
Согласно сообщению, свободными от курения стали остановки общественного транспорта, парки, кладбища и спортивные сооружения, детские городки и площадки для выгула собак.
С 1 января 2025 года запрет на курение будет распространен на все открытые общественные места, заявили в мэрии.
"Эти меры, - уточняет мэрия в примечании, - имеют двойную цель: они помогают снизить уровень PM10 (диаметром меньше 10 микрометров – прим. ред.), то есть загрязняющих частиц, вредных для легких, и защитить здоровье граждан от активного и пассивного курения в общественных и часто посещаемых местах, в том числе популярных у несовершеннолетних".
Для нарушителей антитабачных мер предусмотрены штрафы от 40 до 240 евро. Как ожидается, их начнут применять постепенно, чтобы дать курильщикам привыкнуть к новым правилам.
Кроме того, миланские власти обязали все автозаправочные станции установить зарядки для электромобилей к 2023 году.