https://ria.ru/20210120/milan-1593868977.html

В Милане ужесточили правила курения на открытом воздухе

В Милане ужесточили правила курения на открытом воздухе

Власти Милана ужесточили правила курения на открытом воздухе: вступившее в силу во вторник распоряжение мэрии запрещает употреблять табак в радиусе 10 метров от РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:55

2021-01-20T16:55

2021-01-20T16:55

курение

милан

италия

в мире

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РИМ, 20 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Власти Милана ужесточили правила курения на открытом воздухе: вступившее в силу во вторник распоряжение мэрии запрещает употреблять табак в радиусе 10 метров от других людей. Исключение составляют так называемые "изолированные пространства".Согласно сообщению, свободными от курения стали остановки общественного транспорта, парки, кладбища и спортивные сооружения, детские городки и площадки для выгула собак.С 1 января 2025 года запрет на курение будет распространен на все открытые общественные места, заявили в мэрии.Для нарушителей антитабачных мер предусмотрены штрафы от 40 до 240 евро. Как ожидается, их начнут применять постепенно, чтобы дать курильщикам привыкнуть к новым правилам.Кроме того, миланские власти обязали все автозаправочные станции установить зарядки для электромобилей к 2023 году.

https://ria.ru/20201119/kurenie-1585274154.html

https://ria.ru/20200903/kurenie-1576672546.html

милан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курение, милан, италия, в мире