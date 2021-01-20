https://ria.ru/20210120/mgppu-1593654176.html

Уникальную систему для анализа поведения летчиков создают в России

Уникальную систему для анализа поведения летчиков создают в России

Уникальную систему для контроля состояния пилотов гражданской авиации разрабатывают ученые Государственного научно-исследовательского института авиационных... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:00

2021-01-20T09:00

2021-01-20T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

технологии

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Уникальную систему для контроля состояния пилотов гражданской авиации разрабатывают ученые Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) и факультета информационных технологий Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). По словам создателей, их система поможет в реальном времени анализировать поведение экипажа и предотвращать нештатные ситуации. Результаты опубликованы в журнале Экспериментальная психология.Из-за усложнения авиационной техники и увеличения психологической нагрузки на пилотов актуальной задачей сегодня становится разработка автоматизированных систем безопасности, контролирующих состояние экипажа в реальном времени.Главной трудностью при создании таких систем является поиск математических моделей, связывающих параметры полета, характеристики летательного аппарата и психофизиологическое состояние экипажа. Коллектив исследователей из ГосНИИАС и МГППУ предложил уникальную модель взаимосвязи этих трех типов показателей, которая, по словам создателей, не имеет аналогов по точности и детальности анализа."Наша система построена на сравнении действий экипажа с различными типами фрагментов полетов и поведения пилотов из специализированной базы данных. Сегодня только наша модель позволяет учитывать при оценке качества пилотирования не просто нарушения отдельных летных нормативов, а всю совокупность данных о протекании полета, о состоянии воздушного судна и экипажа", – объяснил декан факультета "Информационные технологии" МГППУ Лев Куравский.Оценка психофизиологического состояния пилота, включая стрессовые состояния, происходит за счет отслеживания траекторий движения глаз и других показателей глазодвигательной активности. Степень риска определяется при помощи вероятностных оценок, которые строятся с использованием многомерного статистического анализа и вейвлет-анализа. Ключевым элементом модели, по мнению авторов, являются три новые метрики, позволяющие сделать анализ пилотирования более эффективным.При достаточной скорости вычислений анализ полетных данных может быть выполнен в реальном времени, отметили специалисты ГосНИИАС и МГППУ. В настоящее время, по их словам, система ориентирована на оценку квалификации пилотов при работе на современных авиационных тренажерах, но в перспективе ученые планируют адаптировать ее и для применения в реальных полетах.Работа выполнялась в рамках программы Евросоюза "Горизонт 2020" SAFEMODE (грант №814961) при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект UID RFMEFI62819X0014).

https://ria.ru/20201226/mgppu-1590942446.html

https://ria.ru/20210114/mifi-1592829670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), технологии