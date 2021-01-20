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В Минздраве рассказали об объеме доплат медикам, борющимся с COVID-19
В Минздраве рассказали об объеме доплат медикам, борющимся с COVID-19
Общий объем специальных социальных выплат медицинским работникам составил 53,5 миллиарда рублей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:18
2021-01-20T11:18
2021-01-20T12:16
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Общий объем специальных социальных выплат медицинским работникам составил 53,5 миллиарда рублей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."По поручению президента и председателя правительства были приняты документы, формирующие систему стимулирующих выплат работников. Суммарно на эти цели до 1 ноября было направлено более 188 миллиардов рублей. С 1 ноября 2020 года приняты новые меры государственной социальной поддержки и выплачиваются через фонд социального страхования. Общая сумма социальных выплат составила 53,5 миллиарда рублей", - сказал Мурашко в Совете Федерации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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михаил мурашко, совет федерации рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество